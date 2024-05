Realme 12x 5G Recensione

Oggi vi parlo del nuovo realme 12x 5G. Nel panorama degli smartphone di fascia media spicca questo nuovo realme, un dispositivo con un connubio perfetto tra velocità 5G, prestazioni fotografiche di buon livello e design elegante, il tutto a un prezzo competitivo. Dotato di un processore octa-core Dimensity 5G, garantisce fluidità e reattività anche nelle attività più impegnative. Il comparto fotografico posteriore con sensore principale cattura immagini nitide in ogni condizione di luce, mentre la fotocamera frontale è perfetta per selfie. Il display Super AMOLED da 6,4 pollici offre un'esperienza visiva immersiva, e la batteria da 5000mAh con ricarica rapida da 15W assicura un'autonomia di lunga durata. Dopo varie prove, ecco la reecensione.

Design, Display e Fotocamere: Un connubio di estetica e tecnologia all'avanguardia

Il 12x 5G si distingue per un design raffinato e ricercato, caratterizzato da una texture a piuma ottenuta mediante un innovativo processo di fotolitografia. La profondità della trama è elaborata con estrema precisione utilizzando un design in scala di grigi a 256 livelli, mentre l'andamento della struttura è ottimizzato attraverso l'analisi di Big Data per calibrare con la massima accuratezza ben 64.800.000 variazioni nella struttura del reticolo splendente. La sorgente luminosa lineare viene suddivisa in 2.048 coppie di moduli litografici, e ogni struttura a reticolo è differenziata per ottenere una profondità tridimensionale realistica senza eguali. Questa meticolosa attenzione ai dettagli regala al 12x 5G un aspetto ricercato e un'estetica di alto livello.

Disponibile nelle eleganti colorazioni Feather Green e Glowing Black, il 12x 5G rappresenta un vero e proprio gioiello di design alla portata di mano.Il display del 12x 5G non è da meno in termini di qualità e innovazione. Riducendo significativamente la luce blu, ha ottenuto la certificazione TÜV Rheinland Low Blue Light nel suo segmento, garantendo una fruizione confortevole anche durante le ore serali. La luminosità minima di 1 nit, inoltre, rende lo smartphone perfettamente utilizzabile anche in condizioni di scarsa illuminazione, senza affaticare la vista. Caratteristica distintiva del 12x 5G è l'elevata frequenza di aggiornamento di 120 Hz, un valore unico nella sua fascia di prezzo che assicura una fluidità di immagine impareggiabile.

Per ottimizzare al meglio l'esperienza utente, il display supporta quattro frequenze di aggiornamento regolabili: 120/90/60/50Hz, consentendo non solo di godere di una visualizzazione fluida, ma anche di risparmiare energia quando necessario. Infine, la luminosità di picco di 625 nit garantisce una perfetta visibilità anche sotto la luce solare diretta, rendendo il 12x 5G un compagno ideale per qualsiasi attività , in qualsiasi condizione di luminosità . In definitiva, il design, il display e le fotocamere del 12x 5G rappresentano un connubio perfetto di estetica e tecnologia all'avanguardia, offrendo un'esperienza utente di altissimo livello a un prezzo accessibile.

Fotocamera rotonda: un design elegante e prestazioni notevoli

A differenza dei concorrenti che ancora optano per un design allineato a sinistra, il Realme 12x 5G si distingue per la sua fotocamera rotonda, ereditata dalla serie Realme 12. Questo elemento estetico non solo dona al dispositivo un aspetto elegante e moderno, ma rappresenta anche un passo avanti in termini di lavorazione artigianale. La decorazione della fotocamera vanta il processo di incisione stereo 3D Flagship, il più avanzato nel suo segmento, con 475 settori riempiti con diverse strutture di reticolo lucido.

Oltre al design accattivante, la fotocamera del realme 12x 5G offre prestazioni notevoli, soprattutto in condizioni di illuminazione normali e luminose. La fotocamera posteriore da 50 MP + 2 cattura immagini di alta qualità , con colori vivaci e dettagli nitidi. La funzione bokeh, che sfocata lo sfondo, permette di ottenere ritratti artistici e suggestivi. La fotocamera frontale da 8 MP, seppur non eccezionale, è sufficiente per selfie decenti e videochiamate fluide. Il Realme 12x può registrare video in(1080p) a 30fps con entrambe le fotocamere anteriore e posteriore. I video sono fluidi e stabili, con una buona qualità audio.

Dettagli Tecnici Fotocamere del realme 12x

Fotocamera posteriore:

Sensore principale: 50MP Samsung JN1, grandangolare f/1.8, 0.64µm, PDAF

Sensore secondario: 2MP Macro, f/2.4

Funzionalità : Zoom digitale 10x, Modalità notturna, HDR,Registrazione video 1080p@30fps

Sensore: 8MP Sony IMX355, grandangolare f/2.0

Funzionalità : HDR,Registrazione video 1080p@30fps

Fotocamera frontale:In definitiva, la fotocamera rotonda del realme 12x 5G rappresenta un punto di forza significativo del dispositivo, combinando un design elegante con prestazioni fotografiche di tutto rispetto.

Il realme 12x 5G si distingue per le sue prestazioni eccellenti e l'agilità , garantite da un hardware robusto e da un'ottimizzazione software di alto livello. Questo gli ha permesso di ottenere la certificazione di fluidità di 48 mesi TÜV SÜD, attestando la sua capacità di offrire un'esperienza senza ritardi per ben quattro anni di utilizzo. Al cuore del realme 12x 5G troviamo il potente processore Dimensity 6100+ 5G, realizzato con un'avanzata tecnologia di processo a 6 nm e in grado di raggiungere una velocità di clock fino a 2,2 GHz. Questo potente chip garantisce prestazioni sciolte e reattive in ogni attività . Inoltre, il Dimensity 6100+ 5G si contraddistingue per un consumo energetico eccezionalmente basso, assicurando una maggiore autonomia di batteria. Grazie alle sue prestazioni elevate, il realme 12x 5G è perfetto anche per i gamer più esigenti. Il Dimensity 6100+ 5G garantisce un'esperienza di gioco senza lag, anche con i titoli più gravosi. La capacità di mantenere frame rate stabili durante le sessioni di gioco rende il 12x 5G lo smartphone ideale per chi desidera un'esperienza di gioco coinvolgente e senza compromessi.

Il realme 12x 5G è dotato di un massimo di 8 GB + 8 GB di RAM dinamica. Grazie all'avanzata tecnologia di espansione della memoria il 12x 5G può convertire 8 GB di ROM in memoria virtuale, aumentando la capacità di mantenere attive le applicazioni in background e offrendo un'esperienza fluida simile a quella di uno smartphone con 16 GB di RAM nativa. Si avvale anche dell'AI Boost Engine, un sistema intelligente che valuta in tempo reale le esigenze delle attività in uso e ottimizza l'allocazione delle risorse di conseguenza. Questo permette di massimizzare le prestazioni e di garantire un'esperienza fluida e reattiva in ogni situazione, sia che si stia utilizzando lo smartphone per lavoro, per svago o per giocare. La batteria da 5000mAh garantisce una giornata intera di utilizzo intenso senza preoccupazioni. Quando arriva il momento di ricaricare, la tecnologia da 15W riporta lo smartphone al 100% in pochissimo tempo, permettendo di tornare subito operativo.

Il realme 12x 5G introduce nel segmento entry-level la funzionalità di punta dei gesti aerei, rendendo questa tecnologia accessibile a un pubblico più ampio. Grazie all'utilizzo di fotocamere frontali a basso consumo e a sensori multipli che lavorano in sinergia, in combinazione con algoritmi AI basati su modelli su larga scala, il dispositivo è in grado di riconoscere con precisione i gesti dell'utente. Mentre si svolge qualsiasi attività quotidiana sarà possibile rispondere alle chiamate o sfogliare brevi video senza dover toccare lo schermo e rischiare di sporcarlo. Questa funzione offre un'esperienza intuitiva e pratica, particolarmente utile in contesti dove la pulizia del telefono è prioritaria. Il realme 12x 5G vanta un sistema diantenne 5G disposte a 360° lungo il telaio centrale, garantendo un segnale stabile indipendentemente da come si tiene il telefono, sia in orizzontale che in verticale, e minimizzando l'interferenza causata dalle mani.

Grazie al supporto di tre tecnologie chiave: DAT Smart Antenna Technology, Signal Enhancement Technology e Smart Egaming Network, il realme 12x 5G offre il segnale 5G più potente del suo segmento. Il realme 12x 5G supporta la doppia modalità SA, permettendo ad entrambe le schede SIM di accedere contemporaneamente alle funzionalità SA e di operare in rete 5G. Inoltre, dispone di accelerazione di rete a doppio canale che combina le reti Wi-Fi e 5G per offrire velocità di download ultraveloci fino a 3,27 Gbps, garantendo un'esperienza di rete 5G stabile e senza interruzioni.

Prezzo e lancio

IL realme 12 X 8+256/6+128 debutteranno il 14 maggio ad un prezzo consigliato di € 299.99/199.99. La verione 8+256 sarà in offerta fino al 16 (17:30) a € 219.99.

Conclusioni

Il realme 12x 5G rappresenta un'opzione eccellente per gli utenti che cercano uno smartphone performante, innovativo e accessibile. Il suo rapporto qualità -prezzo imbattibile lo rende una valida alternativa per chi desidera un'esperienza utente completa e senza compromessi, combinando prestazioni elevate, funzionalità all'avanguardia e un design accattivante. Prodotto consigliato!

Voto 8.5/10

Design elegante e moderno

Display immersivo a 120Hz

Prestazioni eccellenti

Fotocamere versatili per scatti di buona qualitÃ

Gesti aerei e AI Boost Engine

Connettività 5G potenziata

Prezzo accessibile