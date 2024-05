Realme 12 5G Recensione

Oggi vi parlo di realme 12 5G, un medio di gamma che promette foto da urlo. Questo device arriva sul mercato con un nuovo look e un obiettivo preciso: offrire agli utenti una fotocamera da 108MP con incredibili capacità di ritratto, il tutto a un prezzo accessibile. Ma non è tutto: il realme 12 5G dispone anche di diverse modalità di scatto e promette un'esperienza utente completa. In realme saranno riusciti a mantenre tutte queste le promesse? Dopo averlo testato per circa un mese, ecco la recensione.

Il realme 12 5G riprende il design già apprezzato nei modelli di fascia alta del brand, con un look essenziale e moderno. La parte posteriore presenta un ampio modulo fotografico circolare che racchiude le potenti fotocamere. Il frontale è dominato da un ampio schermo flat con un foro centrale per la selfie camera, mentre i bordi del dispositivo sono piatti e leggermente squadrati, conferendogli un aspetto robusto e maneggevole. Rispetto ai suoi fratelli maggiori, il realme 12 5G monta un pannello LCD anziché OLED, una scelta necessaria per contenere i costi e rendere il telefono accessibile a un pubblico più ampio. Nonostante questo compromesso, lo schermo da 6,72 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz garantisce comunque un'esperienza visiva fluida e piacevole. Con un peso di soli 188 g circa e uno spessore di 7,69 mm, questo dispositivo ultraleggero e ultrasottile è comodo per un utilizzo prolungato con una sola mano.PackagingLa confezione di Realme 12 5G è uguale alle altre. La scatola è realizzata in cartone riciclato dal design minimalista d icolore giallo con in numero 12 in bella vista. All'interno il Realme 12 5G è posizionato saldamente in un vassoio di in cartoncino. Sotto il vassoio si trovano altri oggetti essenziali:

Un alimentatore che supporta la ricarica rapida da 45 W.

Un cavo di ricarica da USB-A a USB-C.

Una custodia in TPU trasparente per una protezione di base.

Strumento di espulsione della scheda SIM.

Manuali utente e informazioni sulla garanzia.

Il realme 12 5G è alimentato dal processore octa-core MediaTek Dimensity 6100+, prodotto con processo produttivo a 6nm. Questo potente chip offre prestazioni fluide e reattive in ogni attività , che si stia navigando sul web, guardando video o giocando ai titoli preferiti. Il Dimensity 6100+ integra una GPU Mali-G57 MC2 che garantisce prestazioni grafiche elevate, permettendo di godere al meglio i giochi con un frame rate elevato e una grafica dettagliata. Inoltre, il processore è dotato di un'unità di elaborazione neurale (NPU) dedicata che accelera le applicazioni di intelligenza artificiale, come il riconoscimento facciale e il rilevamento delle scene. E' resistente alla polvere e all'acqua (IP54). Grazie alla sua ampia capacità di archiviazione, il realme 12 5G permette di catturare e conservare tutti i momenti preferiti senza preoccupazioni di spazio grazie a 256 GB a disposizione. Se invece si necessita di ancora più fluidità la tecnologia di espansione RAM dinamica DRE permetterà di convertire lo spazio di archiviazione in RAM addizionale, garantendo la massima fluidità anche con le applicazioni più pesanti. Il realme 12 5G non solo offre prestazioni eccellenti, ma regala anche un'esperienza audio sensazionale grazie ai suoi doppi altoparlanti stereo leader del settore. Questi altoparlanti, abbinati a effetti sonori sviluppati in tempo reale, offrono una qualità audio Hi-Res certificata, con un suono realistico e ricco di dettagli. Per un'esperienza ancora più coinvolgente, il realme 12 5G dispone di effetti sonori stereo integrati che ottimizzano la chiarezza dell'audio in ogni scenario e applicazione. Inoltre, sono disponibili quattro modalità audio preimpostate per diverse esigenze, che possono essere selezionate manualmente o attivate automaticamente in base alle preferenze.

Il volume si può aumentare fino al 200% per contenuti multimediali, allarmi, suonerie e persino notifiche. Lo sblocco è sicuro e veloce utilizzando la tecnologia di identificazione di sicurezza biometrica. Gli utenti possono mantenere tutte le loro informazioni sicure e protette con la tecnologia di scansione delle impronte digitali che può essere utilizzata per una maggiore velocità di sblocco, migliorando allo stesso tempo la privacy e la sicurezza dell'utente. realme UI 5.0, basato su Android 14, porta l'esperienza utente a un livello superiore con funzionalità innovative che migliorano la produttività e la connettività . Trascina e rilascia facilmente file e contenuti tra app utilizzando finestre mobili e schermi divisi. Con Phonelink, collega lo smartphone al PC in modo semplice e veloce, sfruttando le funzionalità Microsoft LTW (Link to Windows). Una connessione con un clic elimina la necessità di software aggiuntivi e consente di accedere a chiamate, SMS e app direttamente dal PC. Il trasferimento di file è semplificato con il trascinamento e rilascio, rendendo lo scambio di dati tra dispositivi un gioco da ragazzi. realme UI 5.0 è un'interfaccia intuitiva e connessa che aiuta a fare molto di più e più facilmente.

Il realme 12 5G vanta un comparto fotografico posteriore versatile e di alta qualità , perfetto per immortalare ogni momento in modo vivido e ricco di dettagli. Il sistema è guidato da un sensore principale da 108MP ad alta risoluzione, in grado di catturare immagini straordinarie anche in condizioni di scarsa illuminazione. realme 12 5G si presenta al mondo con un nuovo look e un nuovo slogan: Make it real. Questa nuova aggiunta alla famiglia realme ha un unico obiettivo: mettere nelle mani degli utenti una fotocamera da 108 MP con straordinarie capacità di ritratto.

Fotocamera da 108MP con zoom in-sensor 3x e sensore da 1/1,67": I suoi pixel piccolissimi da 0,64µm catturano una quantità immensa di informazioni, garantendo foto straordinariamente definite anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore Samsung S5KHM6, con la sua ampia dimensione da 1/1,67", è perfetto per scatti grandangolari con una lunghezza focale equivalente a 24mm. Inoltre, i pixel più piccoli migliorano le prestazioni della fotocamera, conservando maggiori dettagli grazie alla loro dimensione ridotta. E se hai bisogno di avvicinarti ancora di più, lo zoom digitale 20X ti permette di catturare soggetti lontani con un dettaglio sorprendente.

Zoom in-sensor 3x: una rivoluzione rispetto allo zoom digitale: addio alle immagini sfocate con lo zoom digitale! Lo zoom in-sensor 3x sfrutta appieno i pixel ad alta risoluzione del sensore, offrendo un'esperienza di zoom completamente nuova. Invece di ritagliare l'immagine, come fa lo zoom digitale, lo zoom in-sensor utilizza 12 milioni di pixel al centro del sensore per ottenere un ingrandimento 3x senza perdita di qualità . Sia da vicino o lontano il soggetto manterrà sempre una nitidezza eccezionale e un ampio campo visivo, perfetto per catturare ogni sfumatura di qualsiasi scena.

Modalità Ritratto di gruppo: foto di gruppo perfette! Grazie all'altissima risoluzione da 108MP della fotocamera principale e all'algoritmo di ottimizzazione del volto sviluppato da noi, la modalità Super Ritratto di gruppo ti permette di scattare foto di gruppo impeccabili. Ogni persona sarà a fuoco, con dettagli nitidissimi e texture naturali. Grazie all'elevato livello di dettaglio, si possono ingrandire e ritagliare singole foto di ogni persona, ottenendo primi piani eccezionali.

In collaborazione con il direttore della fotografia premio Oscar Claudio Miranda, la famiglia realme 12+ offre tre filtri esclusivi: Journey, Memory e Maverick. Ogni filtro trae ispirazione dai film pluripremiati di Miranda, elevando ogni foto con un'atmosfera unica. La modalità Ritratto 3X con lunghezza focale da 72mm offre una prospettiva quasi umana, perfetta per ritratti realistici e vivaci. Catturare espressioni autentiche è semplice grazie all'eliminazione degli elementi superflui e all'enfasi sul soggetto. L'algoritmo Bokeh cinematico separa i ritratti realme 12+ da quelli degli altri smartphone, creando un effetto sfocato naturale che esalta le texture dell'immagine. L'apertura regolabile permette di controllare la profondità di campo, mentre la funzione Bellezza AI utilizza l'intelligenza artificiale per ottimizzare i lineamenti del viso.

Il motore NightEye cattura i dati dell'immagine in formato RAW per preservare dettagli in luci e ombre. Abbinato all'algoritmo ProLight e alle capacità di elaborazione del processore, Realme 12 illumina le scene notturne, riducendo il rumore e producendo foto incredibilmente nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera selfie da 8MP del realme 12 5G, con il suo sensore da ¼" e la lunghezza focale equivalente di 25mm, cattura scatti splendidi in ogni condizione di luce. L'apertura f/2.0 garantisce foto luminose e dettagliate, mentre le numerose modalità di scatto, tra cui ritratto, notturna, panoramica, time-lapse e doppia visuale, permettono di esprimere la creatività al meglio. E se si amano i video, si potranno girare filmati in 1080P a 30fps o in 720P a 30fps, con una qualità eccezionale che cattura ogni dettaglio. Con il ralme 12 5G, i selfie saranno sempre perfetti, pronti per essere condivisi con il mondo.

Questo smartphone vanta un ampio display FHD+ da 6,72 pollici con un rapporto schermo-corpo del 91,4%, offrendo un'esperienza visiva coinvolgente e immersiva. Perfetto per guardare foto ad alta risoluzione scattate con la fotocamera da 108 MP, giocare a videogiochi o godersi contenuti multimediali, lo schermo offre colori brillanti e dettagli nitidi grazie ai suoi 16,7 milioni di colori. La luminosità di picco di 950 nit garantisce una visibilità eccellente anche in condizioni di luce solare diretta, permettendoti di utilizzare il tuo dispositivo ovunque tu sia. La frequenza di aggiornamento di 120 Hz elimina le sfocature e assicura animazioni fluide e reattive, sia che tu stia scorrendo tra le pagine web, giocando o navigando tra le app.

I 6 livelli di frequenza di aggiornamento supportati (45Hz, 48Hz, 50Hz, 60Hz, 90Hz e 120Hz) offrono una maggiore flessibilità e un risparmio energetico intelligente. Ad esempio, quando lo schermo rimane fermo per 3 secondi, la frequenza di aggiornamento si riduce automaticamente a 45 Hz per preservare la durata della batteria. In combinazione con la tecnologia Sunlight Display, questo schermo offre un'esperienza visiva eccezionale in ogni condizione di illuminazione, rendendo il tuo smartphone il compagno ideale per qualsiasi attività .

Il realme 12 5G offre un'esperienza di connettività superiore, garantendo velocità elevate e prestazioni fluide in ogni situazione. La tecnologia Dual SA permette di sfruttare al massimo le reti 5G, mentre la funzione Smart 5G ottimizza il consumo energetico passando automaticamente tra 4G e 5G in base alle esigenze d'uso. La ricerca super rete assicura una connessione stabile anche in zone con segnale debole, mentre le bande di frequenza multiple offrono una copertura globale in oltre 150 paesi. L'accelerazione di rete a doppio canale combina WiFi e 5G per velocità ancora maggiori, mentre il Wireless Burst 2.0 permette la connessione simultanea WiFi e Bluetooth per una latenza ridotta e un segnale più potente. Il sistema di antenna a 360° garantisce sempre la migliore connessione possibile.

La tecnologia DAT ottimizza automaticamente il segnale in base a come si tiene il telefono, mentre le numerose bande di frequenza offrono una copertura globale. Con realme 12 5G, si vive un'esperienza online senza limiti e senza compromessi. Il realme 12 5G rappresenta un concentrato di potenza e prestazioni, offrendo un'esperienza utente senza compromessi. La batteria da 5000mAh garantisce una lunga durata, mentre la ricarica SUPERVOOC da 45W consente di ricaricare rapidamente il dispositivo. La connettività 5G di ultima generazione, con Dual SA e Smart 5G, assicura velocità elevate e una connessione stabile in ogni situazione. Con realme 12 5G si potrà godere di un'esperienza fluida, veloce e senza interruzioni in ogni luogo.

Prezzo e lancio

Il realme 12 5G 8+256 debutterà il 14 maggio ad un prezzo consigliato di € 299.99, ma sarà in offerta fino al 16 (17:30) a € 219.99.

Conclusioni

Il realme 12 5G è destinato a dominare per molto tempo la fascia media grazie al processore potente, display 120Hz fluido, fotocamere molto performanti e versatili e all'ottimo rapporto qualità -prezzo. La batteria da 5000mAh con ricarica rapida copre tutto il giorno. Connettività 5G ultraveloce e l'interfaccia intuitiva Realme UI 5.0 basata su Android 14 completano il pacchetto. Quindi, il Realme 12 5G rappresenta una scelta eccellente per chi cerca uno smartphone 5G completo, tecnologico e affidabile, senza dover spendere cifre da capogiro. Prodotto consigliato!

Voto 9/10

Pro

Grande display

Durata della batteria

Prestazioni

Contro

Fotocamere non al top