Sparatoria in corso Garibaldi a Milano: ferito gravemente un 42enne

La scorsa notte, poco dopo la mezzanotte, un uomo di 42 anni di origine cinese è stato ferito da colpi d'arma da fuoco in corso Garibaldi 104, nel centro di Milano. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima è stata colpita al volto e alla testa da due aggressori, presumibilmente connazionali, nei pressi di un locale della zona della movida milanese.

Il 42enne è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda. Nonostante le gravi ferite riportate, l'uomo è rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita.

Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili e chiarire la dinamica dell'aggressione. Sono in corso l'acquisizione delle immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nell'area e l'ascolto di eventuali testimoni.

Negli ultimi anni, la zona di corso Garibaldi è stata teatro di diversi episodi violenti legati alla movida notturna, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza nell'area.

Star Comics presenta a Milano Manga Issho, la prima rivista di manga europea

Mauro Icardi e Wanda Nara: ufficiale la separazione decretata dal Tribunale di Milano

Incassi delle multe nel 2024: Milano e Roma ai vertici