Sparatoria nella notte a Napoli: 18enne gravemente ferito nel centro storico

Nelle prime ore di oggi, 9 novembre 2024, Napoli è stata teatro di un grave episodio di violenza. Intorno alle 5 del mattino, un giovane di 18 anni è stato ferito da colpi d'arma da fuoco nel centro storico, nei pressi di via Sedile di Porto, vicino a Castel Capuano. Il ragazzo è stato immediatamente trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini, dove versa in condizioni critiche.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata colpita alla testa durante una sparatoria avvenuta nella zona dei Tribunali. Le forze dell'ordine, intervenute prontamente sul posto, hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell'accaduto e individuare i responsabili. La Squadra Mobile di Napoli è al lavoro per raccogliere testimonianze e analizzare eventuali immagini di videosorveglianza presenti nell'area.

Negli ultimi mesi si sono registrati diversi casi di violenza giovanile e sparatorie in città. Ad esempio, il 24 ottobre scorso, un quindicenne è stato ucciso a colpi di pistola in Corso Umberto I, mentre altri tre giovani sono rimasti feriti. In un altro episodio, il 2 novembre, un diciannovenne è stato ucciso durante una lite a San Sebastiano al Vesuvio, portando all'arresto di un diciassettenne. Le autorità locali hanno espresso profonda preoccupazione per l'escalation di violenza e stanno intensificando gli sforzi per contrastare questi fenomeni.