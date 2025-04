Milena Vukotic compie 90 anni: da Fantozzi a Ozpetek, una carriera tra cinema e teatro

Milena Vukotic compie oggi 90 anni. Nata a Roma nel 1935, l’attrice ha attraversato oltre sei decenni di spettacolo con eleganza e versatilità, diventando un volto familiare per il grande pubblico grazie a ruoli iconici tra cinema, teatro e televisione. Dopo una brillante carriera da ballerina, con esperienze nell’Opera di Parigi e con il coreografo Roland Petit, ha scelto il cinema, ispirata dalla visione de La Strada di Federico Fellini.

Debutta nel 1960 in Il sicario di Damiano Damiani, ma raggiunge la popolarità con il personaggio di Pina, moglie del ragionier Fantozzi nella celebre saga di Paolo Villaggio, che le vale anche un Nastro d'Argento. Interpreta poi la nonna Enrica nella serie Un medico in famiglia, rafforzando il suo legame con il pubblico televisivo.

Ha recitato in oltre 95 film diretta da grandi maestri: Fellini (Giulietta degli spiriti, Tre passi nel delirio), Buñuel (Il fascino discreto della borghesia, Il fantasma della libertà), Monicelli, Scola, Zeffirelli, Risi, Verdone, e più di recente Ferzan Ozpetek, con cui ha collaborato in Saturno contro (2007), Un giorno perfetto (2008) e Diamanti (2023), film corale con attrici come Luisa Ranieri e Jasmine Trinca.

Nel 1964 Lina Wertmüller la dirige ne Il giornalino di Gian Burrasca, mentre nel 1974 è protagonista nella trasposizione televisiva di Alice nel Paese delle Meraviglie. In ambito teatrale continua ad essere attivissima: festeggia i 90 anni debuttando oggi come protagonista dello spettacolo Lezione d’amore di Andrée Ruth Shammah al Teatro Parenti di Milano.

Dal 2003 è sposata con Alfredo Baldi, critico e autore conosciuto al Centro Sperimentale di Cinematografia. Nel 2019 ha partecipato al programma Ballando con le Stelle, raccontando aneddoti della sua vita riservata. Attrice riservata ma instancabile, rimane una delle figure più amate e rispettate dello spettacolo italiano.