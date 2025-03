Roberto Bolle danza tra i capolavori di Caravaggio a Palazzo Barberini

Roberto Bolle ha danzato tra 22 dipinti di Caravaggio esposti a Palazzo Barberini a Roma. Le riprese, effettuate a tarda notte nel museo vuoto, mostrano il celebre ballerino interagire con le opere del maestro del Barocco.

Questo evento anticipa due importanti progetti dell'étoile. Il primo è la seconda edizione del programma televisivo "Viva la Danza", in onda il 29 aprile in prima serata su Rai1. Il secondo è la rappresentazione dell'opera "Caravaggio" di Mauro Bigonzetti, che Bolle porterà per la prima volta in Italia. Grazie al supporto del Ministero della Cultura e del sovrintendente Carlo Fuortes, lo spettacolo debutterà il 9 maggio al Teatro del Maggio Fiorentino di Firenze e sarà in scena al Teatro degli Arcimboldi di Milano dal 15 al 21 maggio.

Bolle ha espresso entusiasmo per l'evoluzione del concetto di "danza diffusa" nel nuovo format di "Viva la Danza". Oltre all'esibizione tra le opere di Caravaggio, il programma includerà performance in luoghi iconici come il Teatro La Fenice a Venezia e vari monumenti a Verona. Riguardo all'opera di Bigonzetti, Bolle ha dichiarato che portarla in Italia era un sogno a lungo coltivato, ora realizzato grazie alla collaborazione di molti.

