Trump appoggia Vance: Gli europei sono parassiti, polemiche sulla chat segreta del Pentagono

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha appoggiato le dichiarazioni del vicepresidente J.D. Vance e del segretario alla Difesa Pete Hegseth, emerse da una chat su Signal, in cui gli alleati europei sono stati definiti "parassiti". Trump ha dichiarato: "Sono d'accordo, sono parassiti. Lo sono stati per anni, ma non li biasimo, biasimo Biden", riferendosi agli scambi commerciali e ai dazi.

La chat, creata dal consigliere per la Sicurezza nazionale Mike Waltz, includeva alti funzionari dell'amministrazione e aveva lo scopo di coordinare operazioni militari contro i ribelli Houthi in Yemen. Per errore, il giornalista Jeffrey Goldberg, direttore di The Atlantic, è stato incluso nel gruppo, ricevendo informazioni sensibili sulle operazioni pianificate. Waltz ha ammesso l'errore e si è assunto la piena responsabilità, affermando che probabilmente non utilizzerà più l'applicazione per tali comunicazioni.

Durante la conversazione, Vance ha espresso riluttanza nell'intervenire nuovamente in Europa, scrivendo: "Odio dover salvare di nuovo l'Europa". Hegseth ha risposto: "Condivido pienamente il tuo odio per il parassita europeo, è patetico".

La fuga di notizie ha suscitato preoccupazioni riguardo alla sicurezza delle comunicazioni dell'amministrazione. Il direttore della CIA, John Ratcliffe, ha definito "ovviamente non appropriata" l'inclusione di un giornalista in una chat di gruppo tra funzionari che discutevano piani di guerra.Il presidente Trump ha minimizzato l'incidente, definendolo "l'unico intoppo in due mesi" e ribadendo la sua fiducia nel team di sicurezza nazionale.

Musk denuncia minacce di morte quotidiane per i tagli: Trump lo definisce un patriota

Donald Trump chiede la rimozione del suo ritratto dal Campidoglio del Colorado

Chi è Vanessa Trump: la modella ex nuora del presidente Donald