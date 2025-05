Signalgate, nuove rivelazioni: Hegseth usava chat non sicure con vertici del Pentagono

Home / Social News / Signalgate, nuove rivelazioni: Hegseth usava chat non sicure con vertici del Pentagono

Si allarga lo scandalo Signalgate che coinvolge il segretario alla Difesa degli Stati Uniti Pete Hegseth. Secondo il Wall Street Journal, l’ex volto di Fox News avrebbe utilizzato l’app criptata Signal per gestire almeno una decina di conversazioni con alti funzionari del Pentagono, oltre alle chat già note con i membri del team di sicurezza di Donald Trump e familiari. L'app non è ritenuta sicura come quelle ufficiali del governo. Hegseth l’avrebbe usata per trattare temi legati a interviste con i media, viaggi internazionali, impegni personali e altre informazioni sensibili, ma non classificate.

Fonti vicine alla gestione del Pentagono rivelano che in almeno un’occasione Hegseth avrebbe ordinato tramite Signal ai suoi collaboratori di comunicare a governi stranieri l’esecuzione di operazioni militari in corso, violando protocolli di riservatezza. La maggior parte di queste chat sarebbe stata creata dallo stesso Hegseth, che inviava messaggi da una linea non criptata e dal suo telefono personale.

Alcuni contenuti sono stati pubblicati dal suo assistente militare, il colonnello dei Marine Ricky Buria, che aveva accesso al dispositivo. A marzo, proprio Buria avrebbe divulgato anticipazioni sull’attacco statunitense in Yemen in una delle chat condivise con la moglie, il fratello e l’avvocato personale di Hegseth.

Lo scandalo era scoppiato a fine marzo, quando il direttore dell’Atlantic, Jeffrey Goldberg, aveva svelato l’esistenza di una chat governativa in cui era stato inserito per errore da Mike Waltz, rimosso la scorsa settimana dal ruolo di consigliere per la Sicurezza Nazionale.

Trump appoggia Vance: Gli europei sono parassiti, polemiche sulla chat segreta del Pentagono

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha appoggiato le dichiarazioni del vicepresidente J.D.

Ufo , rapporto del Pentagono sugli UAP: Centinaia di nuovi avvistamenti NO Extraterrestre

Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ha recentemente pubblicato un rapporto dettagliato sugli UAP (Fenomeni Aerei Non Identificati), rivelando 757 nuovi avvistamenti segnalati tra il 1° maggio 2023 e il 1° giugno 2024.

Pete Hegseth: la nomina di Trump al Pentagono tra tatuaggi controversi e pubblicità di munizioni

Pete Hegseth, noto conduttore di Fox News e veterano dell'esercito, è stato nominato da Donald Trump come Segretario alla Difesa degli Stati Uniti.