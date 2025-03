Morto Giuseppe Vicenzi, imprenditore veronese e re dei biscotti, morto a 92 anni

Giuseppe Vicenzi, presidente dell'omonimo gruppo dolciario di Verona, è deceduto all'età di 92 anni. Nominato Cavaliere del Lavoro nel 2021, Vicenzi ha guidato l'azienda di famiglia dagli anni '60, trasformandola in un leader nella produzione di biscotti, savoiardi, amaretti e sfogliatine. Fondata nel 1905 dalla nonna Matilde a San Giovanni Lupatoto, l'impresa è cresciuta sotto la sua direzione, acquisendo marchi come Mr. Day e Grisbì. Attualmente, il gruppo conta tre stabilimenti in Italia, con una capacità produttiva di 170 milioni di prodotti al giorno, esportando in 110 Paesi e impiegando 375 dipendenti.

Oltre all'impegno nell'industria dolciaria, Vicenzi è stato una figura centrale nel mondo della pallacanestro veronese. Nel 1972 ha rilevato la Scaligera Basket, portandola dalla Serie D alla Serie A e conquistando la Coppa Italia nel 1991, la Supercoppa italiana nel 1996 e la Coppa Korac nel 1998. Nel 2000 ha ceduto la società, rimanendo presidente onorario.

La famiglia Vicenzi ha espresso il proprio cordoglio, sottolineando l'eredità lasciata da Giuseppe nell'azienda e nel territorio. Le figlie Giuliana, Valeria e Beatrice hanno dichiarato: "Nostro padre ha dedicato la sua vita a questa azienda, trasformando un piccolo sogno imprenditoriale in una realtà solida e prestigiosa che oggi rappresenta un punto di riferimento nel nostro settore."

Anche il mondo dello sport ha reso omaggio a Vicenzi. La Scaligera Basket ha ricordato il suo ex presidente onorario come una figura centrale nella storia della società e della pallacanestro cittadina, evidenziando la passione e la dedizione con cui ha guidato la squadra per oltre trent'anni.

