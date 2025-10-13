Morto Cesare Paciotti, il celebre imprenditore delle calzature aveva 67 anni

È scomparso a 67 anni Cesare Paciotti, noto imprenditore e stilista marchigiano, fondatore dell’omonimo marchio di calzature di lusso. La notizia è stata diffusa dal Corriere Adriatico, che ha riportato come il decesso sia avvenuto nella serata di domenica, intorno alle 19, nella villa di campagna di Paciotti a Civitanova Marche.

L’azienda di famiglia, oggi conosciuta in tutto il mondo per le sue scarpe Made in Italy, era stata fondata nel 1948 dai genitori di Cesare, Giuseppe e Cecilia Paciotti. Sin dagli inizi, la produzione era incentrata su calzature artigianali di alta qualità, frutto della tradizione calzaturiera marchigiana.

Negli anni Ottanta, Cesare Paciotti aveva preso le redini dell’impresa, imprimendo un nuovo corso al brand e trasformandolo in un simbolo internazionale di eleganza e design. Con il suo nome come marchio, Cesare Paciotti divenne sinonimo di stile audace e ricercato, riconoscibile per il celebre logo del pugnale e per l’equilibrio tra artigianalità e innovazione.