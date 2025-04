Morto David Sassoon, lo stilista della principessa Diana aveva 92 anni

È morto a Londra a 92 anni David Sassoon, lo stilista britannico celebre per aver firmato abiti iconici per la principessa Diana e numerosi membri della famiglia reale inglese, in collaborazione con Belinda Bellville, sua partner creativa dal 1958. La notizia è stata confermata dalla stilista Zandra Rhodes a Women's Wear Daily.

In oltre 60 anni di carriera, Sassoon ha disegnato centinaia di abiti da sera, da sposa, da cocktail e da cerimonia per reali, aristocratici e celebrità. Il suo primo incarico ufficiale risale al 1960: con Bellville creò un abito per la principessa Anna, allora bambina, in occasione del matrimonio di Lady Pamela Mountbatten. In seguito vestì anche la principessa Margaret, il principe Michael di Kent, la duchessa di York e la duchessa di Gloucester.

Oltre 70 abiti furono creati per la principessa Diana, tra cui il celebre completo color cantalupo del giorno delle nozze e diversi capi premaman. Sassoon raccontò che fu la madre di Diana a portarla nella boutique Bellville Sassoon di Knightsbridge per l’abito della cerimonia di fidanzamento ufficiale, dando inizio a una lunga collaborazione.

Sassoon e Bellville firmarono anche look per Jackie Kennedy, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor, Jerry Hall, Camilla Shand (oggi regina Camilla), Jean Shrimpton, Shakira Caine e Marisa Berenson. Nato a Londra il 5 ottobre 1932 da una famiglia di ebrei sefarditi iracheni, Sassoon inizialmente aspirava al teatro, ma si avvicinò alla moda dopo il rifiuto del padre.

Nel 1970 l’atelier assunse ufficialmente il nome Bellville Sassoon. Le sue creazioni apparvero su riviste come Vogue e Harper’s Bazaar. Sassoon dichiarò di essere stato “l’unico stilista ad aver vestito ogni donna della famiglia reale inglese tranne la regina Elisabetta”.

All’inizio degli anni 2000 abbandonò l’haute couture per il prêt-à-porter, sostenendo che “nessuno ha più tempo per le prove e la creazione di guardaroba completi è finita”. La principessa Anna rimase una sua cliente affezionata: nel 2008, al banchetto di Stato per Nicolas Sarkozy al Castello di Windsor, indossò una sua giacca ricamata blu Wedgwood con gonna coordinata.

Negli anni ’80 Sassoon frequentò Buckingham Palace anche per vestire Sarah Ferguson. Considerato una figura brillante e gentile del jet-set internazionale, Sassoon fu molto rispettato nell’ambiente della moda e, nonostante la fama, mantenne sempre umiltà e discrezione, accedendo alle residenze reali dalla porta laterale come un vero artigiano.

