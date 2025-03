Chi è uscito ieri sera al Grande Fratello: Tre eliminazioni e la quarta Finalista nella Semifinale del 24 Marzo

Nella semifinale del Grande Fratello, andata in onda lunedì 24 marzo, si sono verificate tre eliminazioni significative e l'elezione della quarta finalista. I concorrenti rimasti nella Casa si preparano ora ad affrontare l'ultima settimana prima della finale del 31 marzo.

Il primo televoto ha visto confrontarsi Helena Prestes, Giglio e Chiara Cainelli. Il pubblico ha deciso di salvare Chiara, lasciando Helena e Giglio in bilico. Alla fine, Giglio è stato il primo a dover abbandonare la Casa, con Lorenzo Spolverato che ha commentato: "Per me è come se stesse uscendo un fratello".

Successivamente, è stato aperto un televoto flash tra Chiara Cainelli, Helena Prestes, Shaila Gatta e Javier Martinez. Il meno votato è risultato essere Javier, che ha dovuto lasciare definitivamente il reality. Prima di uscire, Javier ha salutato Helena con un abbraccio, dicendole: "Stai tranquilla, ci vediamo tra una settimana".

Un ulteriore televoto flash ha determinato sia l'elezione della quarta finalista sia l'eliminazione di un altro concorrente. Shaila Gatta ha pescato il piramidale dorato, dando il via a una catena che ha portato lei stessa, Helena Prestes e Chiara Cainelli al televoto. Il pubblico ha scelto Helena come quarta finalista, mentre Shaila è stata eliminata.

Al termine della puntata, Mariavittoria Minghetti e Chiara Cainelli sono state messe al televoto per l'ultimo posto disponibile in finale. Il pubblico dovrà decidere chi tra loro accederà alla serata conclusiva del Grande Fratello.

I finalisti attualmente confermati sono Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Zeudi Di Palma ed Helena Prestes. L'ultimo posto sarà assegnato tra Chiara e Mariavittoria in base all'esito del televoto in corso.

