Grande Fratello 2025, semifinale del 24 marzo: televoto decisivo tra Helena, Giglioli e Chiara

Stasera, lunedì 24 marzo 2025, alle 21:30 su Canale 5, andrà in onda la semifinale del Grande Fratello. Nove concorrenti sono ancora in gara, con tre già qualificati per la finale del 31 marzo: Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi e Zeudi Di Palma.

Il televoto attuale vede a rischio eliminazione Helena Prestes, Luca Giglioli e Chiara Cainelli. Secondo sondaggi recenti, Helena sarebbe la favorita per la salvezza, mentre Luca e Chiara risultano più a rischio.

All'interno della Casa, le tensioni sono aumentate. L'amicizia tra Shaila Gatta e Zeudi Di Palma si è incrinata, con Shaila che accusa Zeudi di averle dato consigli sbagliati per ostacolarla nel raggiungere la finale.Inoltre, è previsto un confronto tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, con Lorenzo che ha espresso perplessità sul comportamento attuale di Helena rispetto all'inizio del programma.

Fuori dalla Casa, il televoto è al centro di polemiche. Alfonso Signorini ha affrontato questioni legate a presunti voti irregolari e all'influenza di gruppi organizzati di fan, noti come "fandom tossici", che potrebbero alterare l'esito delle votazioni.

L'appuntamento è per questa sera su Canale 5, per scoprire chi accederà alla finale e chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco.

