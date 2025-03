Shiseido chiarisce la sua posizione in merito alla sanzione di AGCM

Lavoreremo con le autorità competenti per chiarire ogni aspetto della questione e per assicurarci che le nostre pratiche di comunicazione rispettino sempre al massimo le normative vigenti, mantenendo intatta la fiducia dei nostri consumatori. Abbiamo già provveduto a mettere in atto delle azioni volte a evidenziare l’importanza di un’applicazione frequente delle protezioni solari.

In ogni caso, è importante precisare che l'Autorità non ha messo in discussione l'efficacia dei prodotti solari di Shiseido, ma le sole modalità di promozione, ritenute contraddittorie rispetto alle indicazioni d'uso presenti sul foglietto illustrativo, tuttavia senza entrare nel merito tecnico della documentazione fornita.

Shiseido, nel massimo rispetto per la valutazione dell'Autorità, ritiene che la propria condotta sia sempre stata trasparente.

Restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento attraverso i nostri canali ufficiali.

