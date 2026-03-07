Iran, Giorgia Meloni chiarisce la posizione dell'Italia sul conflitto
Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Iran e chiarisce che l’Italia non è coinvolta nel conflitto. La premier spiega che il governo lavora per ridurre le tensioni e mantiene contatti con i Paesi della regione mentre segue la sicurezza degli italiani presenti nell’area.
La presidente del Consiglio Giorgia Meloni esclude qualsiasi coinvolgimento dell’Italia nella guerra che riguarda l’Iran. In un video diffuso sui social, la premier ribadisce che la linea del governo resta netta: il Paese non partecipa al conflitto e non ha intenzione di entrarvi.
Meloni spiega di monitorare costantemente la situazione insieme ai ministri competenti. L’esecutivo segue l’evoluzione della crisi in Medio Oriente e continua a lavorare per difendere la sicurezza dei cittadini italiani e gli interessi nazionali.
Leggi anche: Amadeus e il futuro televisivo: la Rai frena sul ritorno e chiarisce la sua posizione
Nel messaggio la premier aggiunge che l’Italia prova a contribuire alla riduzione delle tensioni nella regione e valuta se esistano ancora margini per riaprire un negoziato. Intanto proseguono i contatti con i governi dell’area e l’assistenza ai connazionali che si trovano ancora nei territori coinvolti.