Iran, Giorgia Meloni chiarisce la posizione dell'Italia sul conflitto

Giorgia Meloni interviene sulla crisi in Iran e chiarisce che l’Italia non è coinvolta nel conflitto. La premier spiega che il governo lavora per ridurre le tensioni e mantiene contatti con i Paesi della regione mentre segue la sicurezza degli italiani presenti nell’area.

