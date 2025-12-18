Amadeus e il futuro televisivo: la Rai frena sul ritorno e chiarisce la sua posizione

Le indiscrezioni su un possibile rientro di Amadeus in Rai vengono smentite ufficialmente dall’azienda. In una nota diffusa nelle ultime ore, il servizio pubblico precisa che, pur riconoscendo la stima professionale nei confronti del conduttore, un suo ritorno non rientra nell’attuale pianificazione editoriale.

A riaccendere le voci era stato Fiorello, intervenuto in diretta su Rai Radio 2 con una delle sue consuete incursioni ironiche. Lo showman aveva parlato di un presunto ritorno imminente di Amadeus, inserendo il riferimento all’interno della rubrica “Pennicanza” e collegandolo a un siparietto su Sanremo, durante una videochiamata con Giorgia, tra battute e ipotesi volutamente provocatorie.

Non trova riscontro nemmeno l’idea di un eventuale approdo a Mediaset. Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mfe-MediaForEurope, ha liquidato l’ipotesi come fantatelevisione nel corso dell’incontro natalizio con la stampa negli studi di Cologno Monzese. Berlusconi ha ricordato come Amadeus sia legato contrattualmente a Discovery Italia e che i contratti in essere non vengono annullati nemmeno in caso di cambiamenti societari.

L’uscita di scena dalla Rai si è concretizzata dopo il Festival di Sanremo 2024, che ha segnato la conclusione di un lungo percorso durato circa venticinque anni. Dopo cinque edizioni consecutive alla guida della kermesse musicale come direttore artistico e conduttore, Amadeus ha scelto di non rinnovare il contratto in scadenza nell’agosto dello stesso anno, aprendo una nuova fase della propria carriera.

La decisione è stata resa pubblica nell’aprile 2024 attraverso un messaggio sui social. Nel post, il conduttore ha espresso gratitudine verso la Rai, i dirigenti incontrati nel tempo, le maestranze e gli artisti che hanno condiviso i suoi progetti, sottolineando come la scelta non sia stata semplice e come non abbia mai avanzato richieste personali o familiari, nonostante le ricostruzioni circolate sulla stampa.

Nel messaggio, Amadeus ha anche ricordato il legame costruito con il pubblico e il valore umano dei programmi realizzati, compreso Sanremo. Ha parlato di un percorso vissuto con responsabilità e dedizione, spiegando di aver dato il massimo prima di voltare pagina e dedicarsi a nuove sfide professionali.

Dopo l'addio alla Rai, il conduttore ha avviato una collaborazione con Warner Bros. Discovery, firmando un accordo quadriennale con un compenso complessivo stimato intorno ai 10 milioni di euro.