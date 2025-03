Musk denuncia minacce di morte quotidiane per i tagli: Trump lo definisce un patriota

Durante una riunione di gabinetto alla Casa Bianca, Elon Musk ha dichiarato che i dipendenti del Dipartimento per l'Efficienza Governativa (DOGE) ricevono quotidianamente minacce di morte a causa dei tagli al personale federale.

Il presidente Donald Trump ha elogiato Musk, definendolo "un patriota che è diventato un vero amico". Ha sottolineato la necessità dei tagli effettuati e l'importanza di sostenere Musk in queste iniziative.

Trump ha inoltre affermato che Musk non ha mai richiesto favori, nonostante le recenti misure che potrebbero aver influenzato le sue aziende, come Tesla. Ha ribadito il supporto a Musk e ha annunciato che il Dipartimento della Giustizia sta agendo contro coloro che minacciano il DOGE, classificando tali atti come terrorismo.

Queste dichiarazioni seguono le recenti rivelazioni di Musk riguardo alle minacce ricevute dopo i licenziamenti di massa nel settore pubblico, evidenziando le tensioni legate alle misure di riduzione dei costi nel governo federale.

Inoltre, Musk ha recentemente visitato il Pentagono per discutere di efficienza e innovazione con il segretario alla Difesa, Pete Hegseth, smentendo le speculazioni su briefing riguardanti piani di guerra contro la Cina.

