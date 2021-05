La denuncia di Alessia Marcuzzi : minacce di morte alla conduttrice

Alessia Marcuzzi è una delle principali conduttrici di Mediaset, amata e discussa. Tuttavia, la popolarità rende tutti vulnerabili e attaccabili. I social media sono il mezzo preferito per le persone che odiano un personaggio pubblico e vogliono denigrarlo dietro account falsi. Ma questa volta l'ex conduttore de L'Isola dei Famosi ha deciso di non trascurarlo e si è rivolto alla polizia.

Alessia Marcuzzi, infatti, è stata costretta a riferire quello che è successo, rivelando. "Sono solo scioccata da questa storia, ma devo anche congratularmi con te perché arrivi molto rapidamente al nome completo di una persona reale, che ora è in grave pericolo. Ma pensa se questo personaggio avesse anche dato consigli pericolosi per mio conto ad alcuni fan, o se avessi frequentato qualcuno da qualche parte con intenzioni fastidiose. Mi vengono in mente mille pensieri e sono solo brutti ”.

Inoltre, la conduttrice non è stata trovata da sola al centro di una truffa di identità, divenuta nota solo dopo che molti follower l'avevano avvertita della questione. Alessia Marcuzzi è stata infatti vittima di ripetute e continue minacce di morte che hanno sconvolto gli equilibri della sua famiglia. Anche in questo caso la conduttrice non ha voluto ignorarlo, ed è per questo che ha voluto denunciare chi l'ha segnalata alla Polizia Postale.

Alessia ha dichiarato: “Da anni sono vittima anche di minacce di morte, ma non ho mai deciso di parlarne enfatizzando la cosa, come hanno fatto altri. Non mi piace. Poi su Instagram, dove ho un sacco di follower, c’è un incubo fisso: un account partito come Macelleria vegana (poi didattica) e centinaia di varianti con Macelleria, che ogni giorno mi riserva di tutto. Sono costantemente a sporgere denunce alla Polizia Postale”.

