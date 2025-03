Edin Dzeko subisce un brutto infortunio al volto durante la partita contro la Romania

Durante la partita di qualificazione ai Mondiali tra Bosnia ed Erzegovina e Romania, l'attaccante bosniaco Edin Džeko ha subito un grave infortunio al volto. Al 35° minuto, mentre tentava un colpo di testa, è stato colpito accidentalmente al viso dal difensore rumeno Mihai Popescu, riportando una frattura al naso.

Nonostante l'entità dell'infortunio, Džeko ha continuato a giocare fino alla fine del primo tempo, ma è stato sostituito durante l'intervallo a causa del dolore crescente. Il giorno seguente, ha condiviso su Instagram una foto che mostrava il suo volto tumefatto, con evidenti lividi e gonfiori, accompagnata dalla didascalia "All IN or nothing".

La partita si è conclusa con una vittoria per 1-0 della Bosnia ed Erzegovina. Tuttavia, a causa dell'infortunio, Džeko non potrà partecipare alla prossima partita contro Cipro ed è già rientrato in Turchia per ulteriori accertamenti medici.

Džeko, 39 anni, è il capitano e il miglior marcatore di tutti i tempi della nazionale bosniaca, con 67 gol in 140 presenze. La sua assenza rappresenta una significativa perdita per la squadra nelle prossime partite di qualificazione.

In risposta al suo post su Instagram, diversi ex compagni di squadra hanno lasciato commenti scherzosi. Mario Balotelli, con cui ha condiviso il campo al Manchester City, ha scritto: "Stai bene così", accompagnato da emoji sorridenti e cuori.

L'allenatore della Bosnia ed Erzegovina, Sergej Barbarez, ha dichiarato che Džeko potrebbe aver riportato una frattura al naso, ma ulteriori esami determineranno l'entità dell'infortunio e i tempi di recupero.

La dedizione e il coraggio mostrati da Džeko, nonostante l'infortunio, hanno suscitato ammirazione tra i tifosi e i compagni di squadra, rafforzando la sua reputazione di leader e combattente sul campo.