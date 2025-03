Italia nel Gruppo I per le Qualificazioni ai Mondiali 2026: Le sfide chiave per gli Azzurri

Dopo l'eliminazione ai quarti di finale della Nations League contro la Germania, l'Italia si prepara ad affrontare il percorso di qualificazione ai Mondiali 2026, che si terranno in Canada, Messico e Stati Uniti. Gli Azzurri sono stati inseriti nel Gruppo I, insieme a Norvegia, Israele, Estonia e Moldavia.

Il cammino dell'Italia inizierà con una trasferta impegnativa contro la Norvegia il 6 giugno 2025, a Oslo. La nazionale norvegese, guidata dal talento di Erling Haaland, rappresenta l'avversario più ostico del girone. Successivamente, il 9 giugno, gli Azzurri ospiteranno la Moldavia. Le partite proseguiranno a settembre con Italia-Estonia il 5 e Israele-Italia l'8. In ottobre, l'Italia affronterà l'Estonia in trasferta l'11 e ospiterà Israele il 14. A novembre, gli Azzurri giocheranno contro la Moldavia in trasferta il 13 e chiuderanno il girone ospitando la Norvegia il 16.

Per ottenere la qualificazione diretta ai Mondiali, l'Italia dovrà conquistare il primo posto nel girone. In caso di secondo posto, sarà necessario affrontare gli spareggi per cercare l'accesso alla fase finale del torneo.

La sfida contro la Norvegia sarà cruciale per il cammino degli Azzurri, considerando la presenza di giocatori di alto livello come Haaland. Le altre avversarie del girone, pur essendo sulla carta meno impegnative, non dovranno essere sottovalutate per garantire il successo nel percorso di qualificazione.

