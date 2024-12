Mondiali 2026, sorteggi qualificazioni: le possibili avversarie dell’Italia tra gruppo A e gruppo I

A Zurigo si sono conclusi i sorteggi per le qualificazioni delle nazionali europee ai Mondiali del 2026, ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. Il destino dell’Italia dipenderà dall’esito dei quarti di finale di Nations League contro la Germania. In caso di vittoria, gli Azzurri entreranno nel gruppo A, composto da quattro squadre, mentre una sconfitta li porterà nel gruppo I, che ne prevede cinque.

Il gruppo A, che include già la vincente dello scontro tra Italia e Germania, vede la presenza di Slovacchia e Irlanda del Nord, con una quarta squadra ancora da sorteggiare. Nel gruppo I, dove finirà la perdente dello stesso scontro, sono già inserite Norvegia e Israele, mentre si attendono le ultime due squadre. I sorteggi hanno così delineato un quadro preliminare che sarà definito solo dopo la decisiva sfida tra Italia e Germania.

