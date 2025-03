Germania-Italia Nations League: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Dopo la sconfitta per 1-2 subita a San Siro, l'Italia affronta oggi, domenica 23 marzo 2025, la Germania nel ritorno dei quarti di finale di Nations League al Signal Iduna Park di Dortmund. Gli Azzurri devono ribaltare il risultato per accedere alle Final Four e ottenere un percorso più agevole nelle qualificazioni ai Mondiali 2026.

La partita inizierà alle 20:45 e sarà trasmessa in diretta TV su Rai 1. Sarà inoltre possibile seguirla in streaming su RaiPlay.

Probabili formazioni

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Rüdiger, Tah, Raum; Gross, Goretzka; Amiri, Musiala, Sané; Burkardt.

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Politano, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini; Kean.

L'Italia dovrà fare a meno di Calafiori, infortunatosi nella gara d'andata. Al suo posto è previsto l'inserimento di Buongiorno in difesa. In attacco, Maldini dovrebbe supportare Kean.

La vincente di questo confronto affronterà in semifinale una tra Danimarca e Portogallo il prossimo 4 giugno 2025. Nella gara d'andata, i danesi hanno battuto 1-0 i lusitani con un gol dell'ex Atalanta Højlund.

