Italia-Germania: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Questa sera, giovedì 20 marzo 2025, alle 20:45, la Nazionale italiana guidata da Luciano Spalletti affronta la Germania a San Siro nell'andata dei quarti di finale della Nations League. Il ritorno è previsto domenica 23 marzo al Signal Iduna Park di Dortmund. In palio c'è la semifinale contro una tra Portogallo e Danimarca.

Probabili formazioni

Italia (3-5-1-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori; Politano, Barella, Rovella, Tonali, Udogie; Raspadori; Kean.

Germania (4-2-3-1): Baumann; Kimmich, Tah, Rüdiger, Raum; Stiller, Goretzka; Leweling, Musiala, Sané; Kleindienst.

La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Sarà possibile seguirla anche in streaming su RaiPlay.

L'Italia dovrà fare a meno di Mateo Retegui, assente per un risentimento muscolare. Al suo posto, Spalletti potrebbe schierare Moise Kean in attacco, supportato da Giacomo Raspadori.

La Germania, allenata da Julian Nagelsmann, presenta alcune assenze importanti, tra cui Florian Wirtz e Kai Havertz. In attacco, il tecnico tedesco potrebbe affidarsi a Kleindienst come punta centrale, supportato da Leweling, Musiala e Sané.

La vincente di questo doppio confronto affronterà in semifinale una tra Portogallo e Danimarca.

