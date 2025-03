Meteo, Maltempo in Italia: allerta arancione in Toscana e gialla in sei regioni

Oggi, domenica 23 marzo 2025, una nuova perturbazione sta interessando l'Italia, causando condizioni meteorologiche avverse in diverse regioni. La Protezione Civile ha emesso un'allerta arancione per rischio idrogeologico nei settori settentrionali della Toscana e un'allerta gialla in altre sei regioni.

Dettagli delle allerte

Allerta gialla in altre regioni: L'allerta gialla è stata emessa per Puglia, Umbria, settori orientali delle Marche, resto della Toscana e alcuni settori di Emilia-Romagna e Lazio.

Condizioni meteorologiche previste

Precipitazioni: Attese piogge sparse, localmente a carattere di rovescio o temporale, tra la notte e la prima parte della mattina, più probabili sui settori di nord-ovest e tra basso grossetano, senese e aretino. Nel pomeriggio e sera, residue precipitazioni sparse nelle zone interne centro-meridionali (province di Siena e Arezzo).

La regione sta affrontando numerose criticità a causa delle forti piogge e dei venti intensi. In Mugello, si sono verificati centinaia di smottamenti che hanno causato blocchi stradali e messo a rischio alcune abitazioni. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha annunciato una visita a Palazzuolo sul Senio e a Marradi nell'alto Mugello per monitorare i danni attuali e progettare interventi strutturali.

Le autorità locali invitano la popolazione delle zone interessate a prestare massima attenzione, seguire gli aggiornamenti delle previsioni meteorologiche e adottare le misure di autoprotezione consigliate dalla Protezione Civile.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti, è possibile consultare il sito ufficiale della Protezione Civile.

