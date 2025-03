Chi è Zaynab Dosso argento nei 60 metri ai Mondiali indoor di Nanchino

Zaynab Dosso conquista un risultato storico ai Mondiali indoor di atletica di Nanchino, chiudendo al secondo posto nella finale dei 60 metri piani con il tempo di 7”06. L’atleta azzurra è arrivata alle spalle della svizzera Mujinga Kambundji, vincitrice dell’oro in 7”04. La velocista italiana ha mantenuto un livello costante per tutto il percorso, facendo registrare una partenza efficace e un finale in rimonta.

Dopo il trionfo agli Europei indoor di Apeldoorn dove aveva ottenuto l’oro, la venticinquenne delle Fiamme Azzurre aggiunge alla sua stagione una medaglia mondiale che rafforza il suo percorso di crescita. Nata il 12 settembre 1999 a Man, in Costa d’Avorio, è arrivata in Italia nel 2009 per raggiungere i genitori a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. La sua passione per l’atletica è nata durante le lezioni scolastiche e si è sviluppata fino a diventare il fulcro della sua carriera sportiva.

Attualmente vive e si allena a Roma sotto la guida di Giorgio Frinolli. Nel corso del 2024, Zaynab ha già ottenuto due bronzi internazionali: ai Mondiali indoor di Glasgow nei 60 metri e agli Europei di Roma nei 100 metri. Ai microfoni Rai aveva dichiarato di voler vincere ogni gara dell’anno, obiettivo che sta trasformando in realtà gara dopo gara.

Grande appassionata di musica, fotografia e basket, Dosso è molto legata alle sue origini ivoriane. Tra i suoi modelli sportivi ci sono Didier Drogba, Serena Williams, Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, con cui condivide la maglia della nazionale italiana.

