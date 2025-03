Chi è Zaynab Dosso: la nuova regina europea dei 60 metri

Zaynab Dosso ha conquistato la medaglia d'oro nei 60 metri ai Campionati Europei Indoor di Apeldoorn, stabilendo un nuovo record italiano con un tempo di 7"01.

Nata il 12 settembre 1999 a Man, in Costa d'Avorio, Zaynab si è trasferita in Italia nel 2009 per raggiungere i genitori a Rubiera, in provincia di Reggio Emilia. Ha scoperto l'atletica durante le lezioni di educazione fisica a scuola e ha iniziato la sua carriera sportiva. Attualmente è atleta delle Fiamme Azzurre e si allena a Roma sotto la guida dell'allenatore Giorgio Frinolli.

Nel 2024, Zaynab ha ottenuto il bronzo nei 60 metri ai Mondiali indoor di Glasgow e nei 100 metri agli Europei di Roma, dove ha stabilito il nuovo record italiano con un tempo di 11"01 in semifinale.

Oltre all'atletica, Zaynab è appassionata di basket, musica e fotografia. È legata alle sue origini ivoriane e ammira figure come Didier Drogba, Serena Williams e i campioni olimpici italiani Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi.

Dopo la vittoria ad Apeldoorn, Zaynab ha espresso la sua soddisfazione: "Sono molto felice, volevo questo oro, non era semplice con tre turni molto ravvicinati. È una medaglia che divido con tutto il mio staff. Sono una persona molto resiliente, ogni giorno cresco e maturo. Questo oro lo volevo e l'ho realizzato. Ho cavalcato tutte le paure che avevo in pista e ora non le ho più. Il futuro? Continuiamo a divertirci, e ad essere forte nella testa".

La vittoria di Zaynab Dosso rappresenta un traguardo storico per l'atletica italiana, segnando il primo oro nella velocità femminile in un grande evento internazionale. Il suo successo contribuisce al prestigio dell'Italia nel panorama atletico europeo.

