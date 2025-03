Amici, serale al via il 22 marzo: ospiti, giudici e squadre della prima puntata

Parte questa sera, sabato 22 marzo, il serale di Amici 2025, in onda su Canale 5 in prima serata e condotto da Maria De Filippi. L'edizione numero 24 apre ufficialmente la fase finale del talent, con 15 concorrenti divisi in tre squadre, pronti a sfidarsi per la vittoria.

I team in gara sono: Antonia, Jacopo Sol, Chiamamifaro, Vybes, Alessia, Chiara e Daniele per la squadra Zerbi-Celentano; Luk3, Senza Cri, Asia e Francesco per il gruppo Cuccarini-Emanuel Lo; Nicolò, Trigno, Francesca e Raffaella per la formazione Pettinelli-Lettieri.

Stephane Jarny, coreografo francese, è il direttore artistico del serale per il quinto anno consecutivo. Alla giuria siedono Amadeus, Cristiano Malgioglio ed Elena D’Amario. Tra gli ospiti della prima puntata, l’attrice Sabrina Ferilli, il regista Gabriele Mainetti e l’attore Enrico Borello, per presentare il film “La città proibita”, uscito il 13 marzo. Il super ospite musicale è Gazzelle, che presenta il singolo “Da capo a 12” tratto dall’album “Indi”.

Durante i sei mesi di scuola, i ragazzi hanno seguito lezioni, esercitazioni e masterclass con professionisti del settore. I cantanti si sono esibiti davanti a nomi come Giorgia, Elisa, Fiorella Mannoia, J-Ax, Fedez, Arisa, Noemi, Gigi D’Alessio, Tananai, Al Bano, e Brunori Sas. I ballerini sono stati valutati da étoile e coreografi tra cui Eleonora Abbagnato, Anbeta Toromani, Kledi Kadiu, Garrison Rochelle e Rossella Brescia.

I talenti hanno avuto l’opportunità di confrontarsi anche con i principali network radiofonici italiani come RTL 102.5, Radio 105, Radio Zeta, RDS, Radio Subasio, e Virgin Radio, oltre che con esponenti culturali tra cui Aldo Cazzullo e Laura Valente. Tre insegnanti dell’Alvin Ailey School di New York hanno partecipato a lezioni di danza e musical theatre: Michela Boschetto, Tracy Inman e Judine Somerville.

