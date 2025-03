Fabriano: 72enne tenta furto al supermercato, i carabinieri gli offrono assistenza

A Fabriano, un uomo di 72 anni con difficoltà economiche e familiari ha tentato di rubare generi alimentari per un valore di circa 120 euro presso il supermercato Conad di via Gigli. Il personale di vigilanza lo ha fermato mentre cercava di uscire senza pagare e ha allertato i carabinieri.

Giunti sul posto, i militari hanno identificato l'uomo, incensurato, e approfondito le ragioni del gesto. Hanno scoperto una situazione di disagio che lo aveva spinto a compiere il furto. Nonostante la denuncia per furto, i carabinieri hanno deciso di aiutarlo, offrendogli un pasto in un ristorante locale e mettendolo in contatto con il Centro culturale islamico della misericordia per fornirgli generi di prima necessità nei giorni successivi.