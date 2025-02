Roma: furto in supermercato, ladro accoltella poliziotto durante l'arresto

Nella tarda serata di ieri, in via dei Castani nel quartiere Quarticciolo a Roma, un italiano e un albanese hanno rubato superalcolici, prodotti per l'igiene personale e generi alimentari da un supermercato. Durante le ricerche, la polizia ha individuato due uomini che spingevano un carrello con il logo del supermercato derubato.

Mentre l'albanese veniva perquisito, l'italiano, un noto pregiudicato locale, è fuggito. Bloccato mentre scavalcava un cancello, ha aggredito un agente mordendogli una mano e tentando di colpirlo al volto con un coltello, riuscendo a ferirlo alla spalla.

Dieci pattuglie sono intervenute per circondare l'area; l'italiano è stato arrestato per rapina impropria, violenza e resistenza a pubblico ufficiale. L'agente ferito ha ricevuto una prognosi di 10 giorni e una chiamata di solidarietà dal Questore di Roma.

Parma-Roma: orario, probabili formazioni e dove vederla in diretta TV e streaming - La Roma affronta oggi, domenica 16 febbraio 2025, il Parma allo Stadio Ennio Tardini per la 25ª giornata di Serie A. Dopo il pareggio nell'andata dei playoff di Europa League contro il Porto, la squadra di Claudio Ranieri mira a proseguire la scalata verso le posizioni europee.

Blocco del traffico a Roma per la quarta domenica ecologica: orari e veicoli autorizzati - Oggi, domenica 16 febbraio 2025, Roma attua la quarta domenica ecologica della stagione invernale 2024-2025, imponendo il blocco del traffico nella ZTL Fascia Verde. I divieti sono in vigore dalle 7:30 alle 12:30 e dalle 16:30 alle 20:30. Sono esentati dal blocco i veicoli elettrici e ibridi, quelli alimentati a GPL o metano di categoria Euro 3 e successive, le auto a benzina Euro 6, i ciclomotori a 4 tempi Euro 2 e successivi, le moto a 4 tempi Euro 3 e successive, i veicoli del car sharing e quelli destinati al trasporto di persone con disabilità.

Roma: 25enne trovata morta in casa, sequestrati i cellulari del compagno - Proseguono le indagini sulla morte di Camilla Sanvoisin, 25 anni, figlia del produttore televisivo Axel Egon Sanvoisin, trovata senza vita all'alba di giovedì 13 febbraio 2025 nella sua abitazione in via Anna Foà, zona Giustiniana, a Roma. La polizia, su delega della procura, ha sequestrato oggi, 15 febbraio, i cellulari presenti nell'appartamento condiviso con il compagno 35enne, Giacomo Celluprica.