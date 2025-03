Conor McGregor annuncia la candidatura alla presidenza dell'Irlanda opponendosi al Patto UE sull'immigrazione

Il celebre lottatore di arti marziali miste Conor McGregor ha annunciato la sua intenzione di candidarsi alla presidenza dell'Irlanda nelle prossime elezioni, previste entro l'11 novembre 2025. In un post su Instagram, McGregor ha espresso la sua ferma opposizione al nuovo Patto dell'Unione Europea sulla migrazione, dichiarando: "Chi altro si opporrà al governo e a questa legge? Io lo farò!". Ha inoltre proposto di sottoporre il Patto a un referendum popolare, affermando che la decisione finale spetta al popolo irlandese.

Pochi giorni prima dell'annuncio, McGregor aveva incontrato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump alla Casa Bianca durante le celebrazioni del St. Patrick's Day. In quell'occasione, aveva criticato il governo irlandese per la gestione dell'immigrazione, sostenendo che l'Irlanda rischia di perdere la sua identità a causa dell'immigrazione illegale. Queste dichiarazioni hanno suscitato reazioni da parte delle autorità irlandesi: il Taoiseach Micheál Martin ha affermato che le parole di McGregor "non riflettono lo spirito del St. Patrick's Day né il pensiero della popolazione irlandese".

McGregor, 36 anni, ha alle spalle una carriera di successo nelle arti marziali miste, ma negli ultimi anni è stato coinvolto in diverse controversie legali. Nel novembre 2024, un tribunale civile di Dublino lo ha condannato a risarcire una donna che lo aveva accusato di aggressione sessuale nel 2018. Nonostante ciò, McGregor ha continuato a mantenere una forte presenza mediatica e ora mira a entrare in politica con la sua candidatura presidenziale.

