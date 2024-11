Conor McGregor condannato: 250.000 euro per aggressione sessuale

L'Alta Corte di Dublino ha condannato in sede civile Conor McGregor, celebre lottatore irlandese di arti marziali miste, a risarcire con 250.000 euro Nikita Hand, vittima di un'aggressione sessuale avvenuta in un hotel della capitale irlandese nel dicembre 2018.

La giuria, composta da otto donne e quattro uomini, ha deliberato dopo oltre sei ore di discussione, riconoscendo McGregor colpevole delle accuse mosse da Hand.La donna ha testimoniato che, dopo aver incontrato McGregor tramite amici comuni, è stata aggredita sessualmente dall'atleta, che avrebbe fatto uso di cocaina prima dell'atto.

McGregor, 36 anni, ha negato le accuse, sostenendo che il rapporto fosse consensuale e che i lividi riportati da Hand non fossero causati da lui.Dopo la sentenza, ha annunciato l'intenzione di presentare appello, esprimendo delusione per il fatto che la giuria non abbia considerato tutte le prove disponibili.

Il caso ha coinvolto anche James Lawrence, amico di McGregor, accusato di aver avuto rapporti sessuali non consensuali con Hand. Tuttavia, la giuria ha assolto Lawrence da tutte le accuse.

Una testimonianza chiave nel processo è stata quella del dottor Daniel Kane della Sexual Assault Treatment Unit, che ha fornito dettagli sulle condizioni fisiche di Hand dopo l'aggressione.

Il giudice Alexander Owens ha sottolineato che si trattava di una causa civile, escludendo implicazioni penali per McGregor, ma comportando un significativo risarcimento economico per la vittima.

Nikita Hand, visibilmente commossa, ha ringraziato il supporto ricevuto, in particolare dalla figlia, e ha incoraggiato altre vittime di aggressioni sessuali a farsi avanti per ottenere giustizia.

