Del Piero: nessuna candidatura alla presidenza FIGC, ma non chiudo le porte

Alessandro Del Piero ha recentemente affrontato le voci riguardanti una sua possibile candidatura alla presidenza della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC). Durante un intervento negli studi di Sky Sport, l'ex capitano della Juventus ha chiarito: "Non mi sono alzato la mattina e ho deciso 'mi candido', anche perché per candidarsi alla FIGC bisogna essere portati da qualcuno. Nessuna delle componenti della FIGC mi ha chiesto oggi di ricoprire questo ruolo. Se non ti invitano non è che puoi presentarti da solo" .

Del Piero ha sottolineato l'importanza del lavoro di squadra in un contesto come quello federale: "Per me la squadra è fondamentale e in questa situazione non è che un uomo o una donna possono cambiare le dinamiche. Deve esserci una squadra e deve esserci uno spirito di squadra per poter arrivare dove si vuole arrivare. Quindi per quanto mi riguarda non punto a lavorare contro qualcuno. Tanto più per la FIGC. Io per la Nazionale ho dato l’anima e ho vinto un Mondiale, mettermi a far casino in queste situazioni… Da qui a dire che è no, non è vero. Ma bisogna sedersi a un tavolo con qualcuno che ti vuole a un tavolo e dire ok, parliamone e vediamo, e in quella circostanza capire certe dinamiche" .

Queste dichiarazioni arrivano in un momento in cui si discute della successione alla presidenza della FIGC, con le elezioni fissate per il 3 febbraio 2025 a Roma. Secondo l'agenzia Adnkronos, il nome di Del Piero sarebbe emerso come possibile candidato, sostenuto da componenti tecniche e da diversi club .

Tuttavia, Del Piero ha ribadito di non aver ricevuto alcuna proposta formale: "Nessuna delle componenti della FIGC mi ha candidato, lo confermo, neanche l’Associazione Calciatori" .

Mentre il nome di Del Piero circola come potenziale candidato alla presidenza della FIGC, l'ex campione del mondo ha chiarito che, al momento, non esiste nulla di concreto e che qualsiasi decisione futura dovrà essere presa con uno spirito di squadra condiviso.

