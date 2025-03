Recensione Controller Wireless Trust GXT 1246W Muta (Nintendo Switch)

Il Trust GXT 1246W Muta è un controller wireless progettato per offrire un’alternativa economica e funzionale ai controller ufficiali di Nintendo Switch. Con un design ergonomico e diverse caratteristiche avanzate, tra cui vibrazione, controlli di movimento e una modalità turbo, il Muta si propone come una scelta interessante per chi cerca un controller versatile senza spendere una fortuna. Ma come si comporta davvero nell’uso quotidiano? Scopriamolo nella nostra recensione.

Materiali e Design

Il design del Trust GXT 1246W Muta si ispira ai controller tradizionali delle console casalinghe, offrendo un’impugnatura ergonomica con una finitura in plastica opaca. Nonostante il materiale economico, il grip è abbastanza confortevole e permette sessioni di gioco prolungate senza affaticare le mani. È disponibile in due colorazioni (bianco e nero) e il layout dei pulsanti segue fedelmente quello dei controller Pro per Nintendo Switch.

I tasti sono ben posizionati, con un’ottima risposta alla pressione, mentre gli analogici sono precisi, anche se non paragonabili a quelli di controller di fascia più alta. I pulsanti dorsali (L e R) e i grilletti (ZL e ZR) hanno una corsa discreta, ma risultano un po’ più rigidi rispetto agli standard premium.

Hardware e Prestazioni

Il Trust GXT 1246W Muta è dotato di un hardware solido per la sua fascia di prezzo, offrendo sia connettività wireless tramite Bluetooth che cablata con il cavo Play & Charge incluso, permettendo di giocare mentre si ricarica la batteria. Quest'ultima ha un’autonomia di circa 15 ore per singola carica, un valore nella media che garantisce lunghe sessioni di gioco senza frequenti ricariche. Il controller include un sistema di vibrazione dual shock, che rende l’esperienza più coinvolgente, anche se il feedback risulta meno raffinato rispetto al Pro Controller ufficiale, con una vibrazione più brusca e meno dettagliata.

Inoltre, il giroscopio integrato consente il controllo del movimento, utile in giochi come Splatoon 3 o The Legend of Zelda: Breath of the Wild, ma la precisione non è al livello dei controller premium, risultando leggermente meno reattivo. I pulsanti offrono un buon feedback alla pressione, con i grilletti ZL e ZR che hanno una corsa leggermente rigida rispetto agli standard di controller di fascia alta. Gli analogici sono precisi, anche se non perfettamente fluidi nei movimenti più sottili, rendendoli meno ideali per giochi che richiedono massima sensibilità, come gli sparatutto competitivi. Nel complesso, le prestazioni del Trust GXT 1246W Muta sono soddisfacenti per un utilizzo casual o semi-competitivo, con qualche compromesso sulla qualità del feedback tattile.

Uso nei Giochi

Il Trust GXT 1246W Muta si comporta in modo soddisfacente in diversi generi di gioco, offrendo un'esperienza solida ma con alcune limitazioni rispetto ai controller premium. Nei platform e giochi d’avventura, come Super Mario Odyssey e The Legend of Zelda: Breath of the Wild, i controlli rispondono bene e il giroscopio aiuta nei movimenti di precisione, anche se risulta meno accurato rispetto a quello del Pro Controller ufficiale, con una leggera latenza nei comandi. Nei giochi d’azione e sparatutto, come Splatoon 3 e Doom Eternal, gli analogici garantiscono una buona precisione, ma la vibrazione, seppur presente, risulta meno dettagliata e più brusca, riducendo l’immersività nei momenti più intensi. Nei picchiaduro, come Super Smash Bros. Ultimate, i pulsanti hanno una buona reattività, ma la corsa dei grilletti ZL e ZR potrebbe non essere l’ideale per chi cerca massima velocità d’esecuzione nei comandi.

Nei giochi di corse, come Mario Kart 8 Deluxe, il controllo è fluido, con una buona impugnatura ergonomica che permette sessioni prolungate senza affaticare le mani, anche se la sensibilità dei trigger non è paragonabile a quella di controller con grilletti analogici. Infine, nei giochi basati su movimenti, come Nintendo Switch Sports, il giroscopio funziona in modo accettabile, ma con una reattività inferiore rispetto ai Joy-Con o a controller più costosi. In generale, il Trust GXT 1246W Muta è una buona scelta per il gioco casual e il multiplayer locale, ma per i giocatori più esigenti la precisione dei controlli potrebbe non essere sempre all'altezza, specialmente in titoli competitivi o che richiedono un’elevata sensibilità nei movimenti.

Conclusioni

Il Trust GXT 1246W Muta è un controller wireless ben bilanciato per chi cerca un’alternativa economica e affidabile per Nintendo Switch. Offre un design ergonomico, una buona durata della batteria e funzionalità avanzate come vibrazione e giroscopio. Soprattutto per il gioco occasionale o multiplayer locale. Tuttavia, la qualità costruttiva e la raffinatezza del feedback tattile non sono paragonabili a quelle di un controller Pro ufficiale.

Voto finale: 7.5/10

Pro:

Prezzo accessibile

Ergonomia confortevole

Connettività wireless e cablata

Buona durata della batteria

Controlli di movimento e vibrazione

Contro:

Vibrazione poco raffinata

Materiali economici

Grilletti leggermente rigidi

Giroscopio meno preciso rispetto al Pro Controller

Trust: https://www.trust.com/it/product/25426-gxt-1246w-muta-wireless-controller-for-nintendo-switch-white

