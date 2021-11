Trust Gaming: Recensione Tastiera GXT 863 e Mouse GXT 922

Trust Gaming





Con Tastiera Meccanica GXT 863 Mazz e il Mouse GXT 922 Ybar il gaming da professionisti diventa accessibile a tutti!



Oggi, grazie a Trust, vi parlo dell'accoppiata vincente Tastiera Mouse per il Gaming. Ho provato nel dettaglio la Tastiera Meccanica GXT 863 Mazz e il Mouse GXT 922 Ybar entrambi studiati per chi vuole entrare nel mondo del Gaming senza spendere cifre da capogiro. La linea Trust Gaming non è realizzata solo per i grandi campioni, ma anche per chi inizia il percorso nel gaming. Dopo alcuni giorni di prova sono pronto per trarre le mie conclusioni su questi due buoni prodotti della linea Trust Gaming.



Tastiera Meccanica GXT 863 Mazz





La GXT 863 Mazz è una tastiera da gioco meccanica dalla costruzione solida realizzata con tasti meccanici RED Outemu che offrono una digitazione rapida e precisa. Il suo design e la qualità costruttiva sono molto buoni e fatti per durare a lungo. Infatti, Trust garantisce che la tastiera supporterà fino a 50 milioni di battute. Inoltre è dotata della tecnologia N-key rollover e grazie all'anti-ghosting percepisce ogni minima pressione per far si che nessun comando venga ignorato.

I giocatori sono protetti dalle espulsioni. Molte volte i players vengono letteralmente sbattuti fuori dal gioco per aver premuto un tasto per errore. Con la GXT 863 Mazz questo è solo un ricordo. Infatti, non appena si attiva la modalità Gaming in automatico si disattiva il tasto Windows proteggendo di fatto i giocatori da spiacevoli crasch. Presente l'indicatore di blocco dei tasti di Windows. Molte tastiere hanno questa funzione ma non un indicatore che segnali che tale modalità sia attiva.

Con la tastierai players avranno davvero un ottimo device per giocare a tutti i videogame senza alcun compromesso. Mentre chi lavora otterrà il massimo nella scrittura grazie alla precisone e velocità dei tasti. Come nelle migliori tastiere, sia i colori che la luminosità della retroilluminazione dei tasti possono essere personalizzati a piacimento e adattati all'ambiente in cui si lavora o gioca. Ci sono circaed effetti coloreper soddisfare ogni gusto. Quindi questa tastiera va veramente oltre il solito arcobaleno di colori.

La parte posteriore inferiore della GXT 863 Mazz presenta delle staffe di plastica estraibili per permettere di sollevarla per una scrittura più agevole. Sempre sotto sono presenti anche dei gommini antiscivolo. La connessione con il PC avviene tramite un cavo USB molto lungo e robusto. I tasti sono removibili quindi si possono sostituire in caso di rottura o semplicemente staccare per permettere una migliore pulizia della tastiera.





Conclusioni





Dopo aver testato la tastiera meccanicaposso dire che è un buon prodotto e soddisfa le mie aspettative nella fascia di prezzo a cui è proposta. In ambito gaming, ma anche di scrittura, ha una buona risposta e non ho rilevato alcun ritardo evidente. E' una tastiera ben costruita che fa il suo dovere. Consigliata a tutti coloro che desiderano passare da una semplice tastiera a membrana ad una meccanica, sia per gioco che per lavoro, senza spendere una fortuna.

Voto 9/10









Full Size keyboard - yes

Ergonomic design - no

Key technology - mechanical

Height of main - 35 mm

Width of main - 437 mm

Depth of main - 136 mm

Total weight - 730 g

Weight of main unit-730 g

Spill-proof - no

Silent keys - no

Wrist support - no

Software - no

Keyboard layout - QWERTY

Number of keys - 104

Switch Brand - Outemu

Switch Type - Linear

Switch colours - Red

Numeric Key Pad - yes

Trackpad - no

Media keys - 11 FN Keys

Macro keys - no

Programmable keys - no

Special keys - FN keys

Life time of key - 50000000 presses

Anti-Ghosting - N-key rollover

Response time - 1 ms

Travel distance - 4 mm

Operation force - 60 g

Macro programming - no

Trigger force - 50 g

Indicators - Num-lock,Game mode,Caps-lock,Scrolllock

Connection type - wired

Bluetooth - no

USB version - 2.0

Connector type - USB-A male

Cable length - 180 cm

Designed for gaming - yes

Gaming mode - yes

Backlight - yes

Backlight colours - White Red Orange Green Blue Purple

Key illumination - yes

Key colours

White Red Orange Green Blue Purple

Compatible Device Types - laptop, pc, gaming console

Compatible Consoles - PS4, Xbox One

Compatible Software Platforms - Windows, Mac OS, Chrome OS

Garanzia - 2 anni

Tastiera

Requisiti di sistema - Windows 10, 8 o 7 Porta USB.

Unboxing Tastiera GXT 863 Mazz e Mouse GXT 922 Ybar Trust





Mouse Trust Gaming GXT 922 Ybar







Il GXT 922 Ybar è un buon mouse da gioco. E' dotato di un sensore da 7200 DPI, una brillante illuminazione RGB e un bellissimo e moderno design. Il mouse è progettato per chi vuole entrare nel mondo del gaming senza spendere troppo, ma allo stesso tempo non rinunciando a buone prestazioni. Il mouse è tutto in plastica ruvida e nei lati ha un motivo a nido d'ape per un maggiore grip. E' un mouse dalle medie dimensioni quindi, se avete delle mani enormi, forse non fa per voi.

Grazie ai sei pulsanti programmabili e aiil movimento è sempre rapido, preciso e paragonabile agli standard di alcuni dei migliori mouse da gioco in circolazione. La sua statura relativamente piccola rende questoadattabile a molti usi; in special modo per chi viaggia è d'obbligo l'abbinamento con un laptop. Grazie al software si possono programmare i pulsanti, profili e gli effetti di luce RGB. L'illuminazione aè brillantissima con colori ed effetti personalizzabili per migliorare l'atmosfera di gioco o lavorativa. Purtroppo è un software che sembra più per Windows XP che di

I cuscinetti di scorrimento termoplastici a basso attrito e il sensore ottico a tracciamento rapido rendono l'utilizzo fluido e senza sforzo in ogni situazione sia di gioco che lavorativa. Tuttavia, c'è da tenere presente che pesa circa 120 grammi, dunque è molto più pesante di altri mouse. Per il resto, il GXT 922 si tiene abbastanza bene in mano ed è adatto per brevi sessioni di gaming. Infine, il collegamento con il PC avviene tramite un cavo a treccia USB-A lungo 2,1 metri.









Conclusioni



Ilè un buon mouse da gioco proposto ad un prezzo molto conveniente. Le sue prestazioni, grazie ai, sono abbastanza buone, mentre la brillante illuminazione RGB aggiunge un tocco in più. Tuttavia, il suo peso eccessivo e le medie dimensioni potrebbero non piacere a tutti. Nella mia prova si è sempre comportato relativamente bene: reattivo, sensibile, con clic precisi e uno socorrimento accurato. Consigliato a tutti quelli che intendono entrare nel mondo del gaming o semplicemente che vogliono un mouse d'impatto sulla propria scrivania senza spendere molto.

Voto 8/10









Formfactor - standard

Ergonomic design - no

Height of main - 124 mm

Width of main - 69 mm

Depth of main product - 41 mm

Total weight - 120 g

Weight of main unit - 95 g

DPI adjustable - yes

Silent click - no

On-board memory - yes

Gliding pads - UPE

Software - yes

DPI range - 200 dpi - 7200 dpi

Max. DPI - 7200 dpi

Sensor technology - optical

Sensor model - Trust Brand

Acceleration - 20 G

Polling rate - 125/250/500/1000Hz

Tracking speed - 60 ips

Grip type - palm, claw, finger

Left-right handed use - right-handed

Scroll wheel - yes

Trackball - no

Horizontal scrolling - no

Controls - backward,forward,left,right,mid,dpi

Number of buttons - 6

DPI button -yes

Programmable buttons - yes

Number of Programmable buttons - 6

Number of macro buttons - 6

Adjustable weight - no

Suitable surface - non-reflective flat surface

Macro programming - yes

Connection type - wired

Bluetooth - no

USB version - 2.0

Connector type - USB-A

Cable length - 210 cm

Designed for gaming - yes

Lights- yes

LED colours - Full RGB

LED colours adjustable - Yes

Power source- USB

Compatible Device Types - laptop, pc

Compatible Software Platforms - Windows

Garanzia - 2 anni

Contenuto della confezione - Mouse gaming

Requisiti di sistema - Windows 10, 8 o 7 Porta USB.

Altre News per: trustgamingrecensionetastieramouse