Trust Wireless Gaming Controller GXT 542 Muta Recensione

Oggi vi parlo del Wireless Gaming Controller GXT 542 Muta di Trust. Di Controller Wireless se ne trovano a centinaia in giro tuttavia, quelli di un certo tipo hanno dei prezzi esorbitanti che non tutti possono permettersi. Alcuni arrivano a costare anche oltre 250 euro. Trust con questo nuovo Controller Muta è voluta venire incontro ai giocatori creando un prodotto dalla qualità prezzo veramente imbattibile. Dopo averlo testato per alcuni giorni ecco la recensione.



Nella confezione deloltre al Controller, ben imballato con una copertura per evitare graffi, si trova un cavo USB-C lungo 3 metri, un dongle USB e un manuale veloce di istruzioni per il collegamento. Il Trust Muta è un Controller ecologico. Infatti, è progettato con particolare attenzione alla sostenibilità e il 75% è realizzato con plastica riciclata. Ilè disponibile solo nel colore nero opaco. Ha una forma simile al Dualsense di PS5 con dei grip sulla parte superiore che facilitano l'impugnatura. Il Controller GXT 542 Muta è abbastanza solido da tenere in mano, anche se è molto leggero.

Ci sono 15 pulsanti abbastanza reattivi e il supporto allo giroscopico proprio come il Controller Nintendo Switch Pro. Sia i trigger che le levette analogiche hanno un discreto feedback; quest'ultime sono dotate di una texture che ne aumenta il grip. Il D-pad a otto direzioni e gli input sono accettabili. Il D-pad è intercambiabile e si può sostituire con altri due differenti per cambiare il look al Controller e non solo. Infatti, un D-pad circolare può eseguire combo veloci nei picchiaduro, mentre quello con un design a croce andrà meglio su un platform. Una buona caratteristica che molti altri costosi Controller di terze parti spesso non hanno.



La famiglia deiè composta da tre unità: il GTX 541, 542 e 1230 compatibili con più dispositivi. La differenza sta che il primo va solo sui PC, il secondo è compatibile con PC, Android e iOS, mentre il terzo funziona con il Nintendo Switch e il PC. Questo sample provato oggi è il Wireless Gaming Controller GXT 542 Muta compatibile con più dispositivi: PC, Android e iOS. Non giriamoci intorno, il Controller GXT 542 Muta è un pad per i casual gamers che ogni tanto vogliono godersi una bella partita, con un pad wireless, senza dover spendere troppi soldi. Il Controller Muta è stato progettato per questo e fa il suo lavoro abbastanza bene. Ilha il layout di un Controllerstandard. Il tempo di risposta del Trust GXT 542 Muta è abbastanza veloce con qualsiasi tipo di connessione. Su PC si può collegare il pad con il Bluetooth o con il dongle USB in modalità wireless su una frequenza di 2,4 Ghz a bassa latenza. Tuttavia, chi vuole azzerare la latenza potrà usare il cavo che serve anche per ricaricare la batteria del pad. Trust Muta dura in media 9/10 ore in modalità wireless con una sola carica. Per ricaricarlo da zero impiegherà circa 2 ore. Sotto il pulsante Home è presente un indicatore LED che mostra la durata residua della batteria. Il consiglio è quello di non farlo mai scaricare del tutto. Ilha un prezzo al dettaglio suggerito di € 39,99, che è molto allettante per un device compatibile con più dispositivi.

Ilè un buon Controller con un prezzo molto competitivo. I suoi punti di forza sono: possibilità di installare tre diversi tipi di D-pad, diversi modi per connettersi e supporto giroscopico. Tuttavia, i pulsanti non forniscono un feedback uguale e cambiare iè molto difficile. Al netto di questo, se state cercando un Wireless Gaming Controller per giocare nel fine settimana, senza tante pretese, questo GXT 542 Muta fa al caso vostro sicuramente.





Voto 7.5







