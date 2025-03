GTA Online: Oscar Guzman torna a volare

Traccia una nuova rotta di volo per il tuo traffico d'armi in Oscar Guzman torna a volare, il nuovo aggiornamento di GTA Online in arrivo il 4 marzo. Prendi il controllo di una storica pista di atterraggio per utilizzarla come piattaforma di decollo e atterraggio in una serie di nuove missioni al fianco di un esperto trafficante d'armi.

I giorni di gloria di Oscar Guzman nelle Trevor Philips Enterprises saranno pure alle sue spalle, ma si è accorto che tu hai un futuro brillante e ha escogitato un piano per rendervi entrambi ricchi, a meno che la Eberhard Munitions abbia qualcosa da ridire.

Con l'hangar McKenzie come base operativa, potrai affrontare i cieli con nuovi velivoli come l'aereo Western Duster 300-H e l'elicottero Buckingham DH-7 Iron Mule, oltre a poter sabotare e rubare la cannoniera militare all'avanguardia Eberhard Titan 250 D da sotto il naso di una multinazionale produttrice di munizioni e aeronautica.

L'hangar McKenzie propone anche nuove opzioni per parcheggiare altri velivoli personali in Oscar Guzman torna a volare, che include pure l'auto sportiva Invetero Coquette D5.

Vantaggi in arrivo per gli abbonati a GTA+ e molto altro

Oltre all’uscita di Oscar Guzman torna a volare, arrivano anche nuovi vantaggi mensili per gli abbonati a GTA+, che includono la Invetero Coquette D5 come veicolo gratuito da riscattare all'autosalone del Vinewood Car Club, un sconto del 30% sull'hangar McKenzie e molto altro.

Il 4 marzo, i giocatori su PC potranno anche approfittare di un aggiornamento gratuito che includerà molti dei miglioramenti più richiesti che in precedenza erano disponibili solo nelle versioni di GTA Online per PS5 e Xbox Series X|S, tra cui l'opzione per acquistare GTA+. Per celebrare l'occasione, abbiamo deciso di riproporre alcuni vantaggi riservati agli abbonati che saranno regalati a chiunque possegga un abbonamento GTA+ tra il 4 marzo e il 28 maggio. GTA+ Classics Collection includerà una Principe Deveste Eight (supercar) gratuita, oltre a verniciature Camaleonte, livree, capi d'abbigliamento e molto altro.

Continua a seguirci per maggiori dettagli su GTA Online: Oscar Guzman torna a volare, il nuovo aggiornamento gratuito su PC, GTA+ e altro ancora.

GTA Online; traffico d'armi e bonus per i bunker - Inoltre, ottieni GTA$ e RP doppi nelle gare per veicoli speciali, continuano i festeggiamenti per il carnevale e altroEsci dalla sicurezza del tuo bunker ed entra in azione con le missioni di vendita del bunker, che ora forniscono GTA$ e RP doppi. Gli abbonati a GTA+ possono incassare ancora di più, ottenendo GTA$ e RP quadrupli fino al 3 marzo.

Festeggia San Valentino in GTA Online - Torna Finché morte non vi separi, ottieni capi d'abbigliamento e accessori Spezzacuori e molto altroQuesta settimana, entra nell'atmosfera giusta riscattando abbigliamento romantico stagionale, sorseggiando un calice di bollicine Blêuter’d al bar e facendo squadra per ottenere ricompense triple nell'uscita a quattro definitiva: il ritorno di Finché morte non vi separi.

GTA Online: Vapid FMJ e altre eleganti ricompense per San Valentino - Gli abbonati a GTA+ stanno per innamorarsi della Vapid FMJ e delle eleganti ricompense di San ValentinoGli abbonati riceveranno anche bonus sui bunker, GTA$ e RP doppi nelle gare drift e stunt, e altroScendi in strada con stile con l'elegante Vapid FMJ (supercar), distinguiti dalla massa con i capi di abbigliamento Honkers e porta il rosa in tutta la città con le nuove verniciature Camaleonte.