GTA Online: Oscar Guzman torna a volare è ora disponibile

Riallaccia i rapporti con un famoso trafficante d'armi per fregare le gang rivali e vendicarti di un'agenzia militare multinazionale in Oscar Guzman torna a volare, ora disponibile in GTA Online.

Prendi il controllo dello storico hangar McKenzie a Grapeseed e combina l'atmosfera da aviatore con tecnologia all'avanguardia per combattere contro la Eberhard Munitions, rubare merci nelle nuove missioni di contrabbando di armi e tanto altro.

Aerei che si preparano al decollo dall’hangar McKenzie con un veicolo fuoristrada e un jet parcheggiato nell’hangar. Un coyote attraversa la scena.

Preparati al decollo

Eredita il lascito di Trevor Philips come contrabbandiere più famigerato di Blaine County acquistando l'hangar McKenzie, disponibile nel sito di gioco di Maze Bank Foreclosures o avvicinati al cartello di vendita davanti alla proprietà a Grapeseed. Incluso nell'acquisto c'è anche un aereo Duster e la possibilità di sbloccare un aereo ad elica Western Duster 300-H per farti decollare il prima possibile.

Oltre a essere il centro di comando per il ritorno di Oscar Guzman, l'hangar McKenzie espande lo spazio totale a disposizione per i tuoi velivoli. Se possiedi un hangar per il contrabbando (30% di sconto questa settimana su Maze Bank Foreclosures), otterrai 15 posti per velivoli aggiuntivi nell’hangar per il contrabbando (20 per gli abbonati a GTA+), oltre a un menu per richiedere il tuo velivolo personale e decollare dall’hangar McKenzie.

Poster dell’evento Oscar Guzman torna a volare con Oscar che indossa un paio di cuffie con microfono di fronte a un collage di varie attività adrenaliniche: immersione con gli squali, combattimento di aerei in volo, motocross con armi.

Viaggio di ritorno

È difficile rimanere in pensione a Southern San Andreas. Oscar Guzman ha pianificato il suo ritorno trionfale nella scena del contrabbando e sta cercando un partner per intercettare e accaparrarsi carichi di armi e munizioni.

Sfortunatamente la Eberhard Munitions, un nuovo gruppo militare privato, ha capito il piano di Oscar e ha deciso di proteggere il proprio investimento con una forza esplosiva. La merce della Eberhard sarà protetta da guardie armate, con tanto di supporto aereo, quindi a Oscar servirà tutto l'aiuto possibile.

Questo nuovo ed esplosivo aggiornamento di GTA Online ti porterà dalla cima di Mount Gordo fin sul fondo dell'oceano facendoti combattere contro dei puma, rubare un paio di Mogul, violare i server della Eberhard con droni a controllo remoto, evitare missili a ricerca termica e fare saltare in aria un sottomarino mentre vai a caccia di merci preziose e pericolosissime.

Poster del contrabbando di armi con un personaggio armato su un fuoristrada.

Ritiro bagagli

Da proprietario dell'hangar McKenzie puoi anche rifornirti in quattro nuove missioni di contrabbando di armi. In queste operazioni, a cui puoi accedere tramite il portatile all'interno dell'ufficio dell'hangar McKenzie o chiamando e richiedendo un incarico a Oscar, dovrai sottrarre i carichi dei contrabbandieri rivali di Oscar e consegnarli in sicurezza ai clienti.

Un personaggio che indossa gli abiti di Oscar Guzman di fronte a un aereo Titan D 250.

Bonus nei Progressi della carriera

Oscar Guzman torna a volare aggiunge anche nuove ricompense ai Progressi della carriera su PS5, Xbox Series X|S e ora anche su PC grazie all'aggiornamento gratuito di oggi. Tra queste ricompense ci sono le livree per il Titan 250 D, capi d'abbigliamento della Eberhard Munitions, il completo di Oscar Guzman, GTA$, RP e altro.

Una sgargiante tre porte arancione, l’Invetero Coquette D5, con dei dettagli neri sul cofano e ai fianchi.

Nuovi veicoli

L'aggiornamento di oggi introduce anche tanti nuovi veicoli in GTA Online, utili per viaggiare sia in strada che in cielo. La Invetero aggiunge un nuovo modello di Coquette alla sua flotta: la D5. Quest'auto sportiva ha un motore V8, una forma elegante e la compatibilità con il disturbatore di frequenze.

I tuoi complici possono difenderti dagli attacchi utilizzando le armi del nuovo e formidabile Titan 250 D, mentre il Buckingham DH-7 Iron Mule si può potenziare con fumogeni e razzi di segnalazione per stare al sicuro mentre prelevi i carichi con il suo gancio. Scopri questi velivoli sul sito di Warstock Cache & Carry o vai su Elitás Travel per acquistare il nuovo Western Duster 300-H, un aereo a elica senza tempo con mitragliatrici opzionali.

Completando le missioni di contrabbando di armi e aiutando Oscar sbloccherai anche i prezzi speciali per questi velivoli, oltre a sbloccare un Western Duster 300-H gratuito da utilizzare nell'hangar McKenzie. Puoi sbloccare il prezzo speciale anche per il Vapid Ratel (fuoristrada) completando la relativa missione di contrabbando di armi.

E tanto altro

Nei prossimi mesi sulla pista d'atterraggio arriveranno tanti altri contenuti ricchi d'azione, compresa una versione nuova fumante di Velocità esplosiva appena in tempo per il 20/4, emozionanti sfide della community e celebrazioni speciali per le festività.

Oggi arriva anche un aggiornamento gratuito per GTAV e GTA Online su PC che introduce funzioni molto richieste disponibili in precedenza solo sulle versioni per PS5 e Xbox Series X|S, tra cui nuovi veicoli e miglioramenti alle prestazioni, la possibilità di abbonarsi a GTA+ e tanto altro.

GTA Online: Oscar Guzman torna a volare - Traccia una nuova rotta di volo per il tuo traffico d'armi in Oscar Guzman torna a volare, il nuovo aggiornamento di GTA Online in arrivo il 4 marzo. Prendi il controllo di una storica pista di atterraggio per utilizzarla come piattaforma di decollo e atterraggio in una serie di nuove missioni al fianco di un esperto trafficante d'armi.

GTA Online; traffico d'armi e bonus per i bunker - Inoltre, ottieni GTA$ e RP doppi nelle gare per veicoli speciali, continuano i festeggiamenti per il carnevale e altroEsci dalla sicurezza del tuo bunker ed entra in azione con le missioni di vendita del bunker, che ora forniscono GTA$ e RP doppi. Gli abbonati a GTA+ possono incassare ancora di più, ottenendo GTA$ e RP quadrupli fino al 3 marzo.

Festeggia San Valentino in GTA Online - Torna Finché morte non vi separi, ottieni capi d'abbigliamento e accessori Spezzacuori e molto altroQuesta settimana, entra nell'atmosfera giusta riscattando abbigliamento romantico stagionale, sorseggiando un calice di bollicine Blêuter’d al bar e facendo squadra per ottenere ricompense triple nell'uscita a quattro definitiva: il ritorno di Finché morte non vi separi.