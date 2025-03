10 ANNI DI MORTAL KOMBAT MOBILE

INIZIANO I FESTEGGIAMENTI PER I 10 ANNI DI MORTAL KOMBAT MOBILE

Il nuovo aggiornamento per il decimo anniversario rivela la versione di Geras da Mortal Kombat 1 e la versione di Skarlet klassica da Mortal Kombat 11, regali in-game, eventi e altro

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios festeggiano il 10° anniversario di Mortal Kombat Mobile con un nuovo aggiornamento del celebre gioco di combattimento per mobile in arrivo a partire dal 25 marzo.

Dal 2015, anno d’uscita del gioco, Mortal Kombat Mobile ha collezionato quasi 230 milioni di download ed è cresciuto fino ad includere 175 combattenti provenienti da tutte le ere di Mortal Kombat, tutti equipaggiati con contenuti esclusivi dell’universo di Mortal Kombat. L’aggiornamento per questo anniversario onora il passato e celebra il futuro ringraziando tutti i fan con due personaggi, regali gratuiti nel gioco, un nuovo trailer e altro ancora.

Per questo anniversario, Mortal Kombat Mobile introduce infatti Geras MK1 e Skarlet klassica come novità nell’elenco combattenti dal 25 marzo.

Geras MK1 è il potente e saggio Guardiano della Klessidra ferocemente leale alla Nuova Era di Liu Kang. Con il controllo sul tempo e sulla sabbia, la sua esclusiva abilità passiva Sabbie del Tempo attiva la Klessidra per ridurre i danni in arrivo e curare gradualmente la tua squadra. Il suo colpo fatale, “Mondi in collisione”, si basa sul suo iconico attacco in Mortal Kombat 1 in cui Geras scaglia la sua vittima in un portale temporale per farla soffrire il doppio.

Skarlet klassica è ispirata alla sua skin klassica in Mortal Kombat 11, mentre la sua sete di sangue cresce ad ogni scontro. Assecondando la sua natura di maga del sangue, le abilità di Skarlet le permettono di divorare la forza vitale dei nemici lasciandoli anemici e dando a lei la forza. Può anche aumentare la probabilità che i suoi attacchi base siano non parabili, rendendola un’aggiunta letale per ogni squadra, specie quella klassica!

Il Kombat Pass per il 10° anniversario includerà entrambi i combattenti! I giocatori possono anche completare il Pass Premium per ottenere Geras MK1 Diamante e il Pass Premium+ per ottenere Geras MK1 e l’accesso anticipato a Skarlet klassica Oro.

Durante un Evento di Accesso speciale per il 10° anniversario, inoltre, i giocatori potranno effettuare l’accesso al gioco dall’1 al 10 aprile per riscattare un personaggio gratuito al giorno, scoprendo le loro origini nell’universo di Mortal Kombat e la storia del loro arrivo nel roster mobile.

I combattenti del 10° Anniversario includono:

Scorpion MK11

Noob Saibot - Classico

Mileena Piercing

Kitana con sangue Edeniano

Raiden Dio Del Tuono

Jade lucertola

Gran Maestro Sub-Zero

Sonya Blade Klassica

Jax Briggs Onslaught

Liu Kang Dio del fuoco

Gli aggiornamenti a Mortal Kombat Mobile includono:

UPDATE – GUERRA TRA FAZIONI (Disponibile il 26 marzo)

La Guerra tra fazioni è diventata una vera e propria Guerra tra Regni senza esclusione di colpi! La prima parte di questa modalità di gioco introduce nuove e aggiornate ricompense per i primi in classifica per infiammare i giocatori più competitivi.

UPDATE – TORRI DEL TEMPO (25 marzo - 10 aprile)

Affronta boss come Geras MK1 in questa torre a tempo limitato composta da 50 livelli e sblocca nuovi equipaggiamenti.

UPDATE – BRUTALITY (Disponibili dal 25 marzo)

Le brutality di Geras MK1 e di Smoke arrivano su mobile! Colleziona il nuovo equipaggiamento e accedi a questi incredibili attacchi.

Mortal Kombat Mobile è disponibile su App Store e Google Play.

