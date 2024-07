Spawn arriva in Mortal Kombat Mobile

Warner Bros. Games e NetherRealm Studios, in collaborazione con McFarlane Toys, annunciano un nuovo aggiornamento estivo di Mortal Kombat Mobile , disponibile da subito, e l’introduzione di Spawn come nuovo combattente.

Spawn, uno dei personaggi più richiesti per questo gioco di combattimento, è il protagonista della serie di fumetti più venduta e fa il suo debutto nella versione portatile nelle vesti di Tormented Soul Spawn, un personaggio di livello diamante e classe nomade, che esercita il potere del Necroplasma.

Con la voce dell’attore Keith David, doppiatore originale di “Todd McFarlane’s Spawn”, serie animata HBO premiata agli Emmy Awards, questo nuovo guerriero è dotato del design iconico e dei poteri strabilianti che riprendono la versione Mortal Kombat 11 per console. Grazie a Hellraiser Passive, Tormented Soul Spawn può generare energia di necroplasma, che userà per curare sé stesso e i suoi compagni di squadra, o che scatenerà contro i suoi nemici in devastanti contrattacchi.

Nei prossimi mesi verrà lanciato anche MK1 Kenshi , il terzo guerriero di Mortal Kombat 1 a unirsi al

gioco. Armato della sua potente spada " Sento ", questo feroce guerriero può evocare lo spirito dei suoi

antenati per aumentare la sua velocità e sferrare un terrificante attacco spettrale.

Ulteriori aggiornamenti di Mortal Kombat Mobile includono: