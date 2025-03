Alcaraz prende le distanze dalla causa legale della PTPA contro gli organismi del tennis

Carlos Alcaraz ha espresso sorpresa riguardo alla causa legale avviata dalla Professional Tennis Players Association (PTPA) contro gli organismi che governano il tennis, dichiarando di non supportare tale iniziativa.

La PTPA, co-fondata da Novak Djokovic e Vasek Pospisil, ha intentato una causa contro ATP, WTA, ITF e ITIA, accusandoli di pratiche anti-concorrenziali e di trascurare il benessere dei giocatori. Nei documenti legali, è stata inclusa una precedente dichiarazione di Alcaraz riguardante il fitto calendario dei tornei. Ma il tennista spagnolo ha affermato di non essere stato informato dell'uso delle sue parole e di non sostenere la causa.

"È stato sorprendente per me, perché nessuno me ne aveva parlato", ha detto Alcaraz in una conferenza stampa al Miami Open. "Ieri ho visto sui social media che hanno inserito qualcosa che ho detto in una conferenza stampa nei documenti e non ne ero al corrente. Onestamente, non supporto quella lettera, perché non ne ero al corrente".

L'ATP ha respinto le accuse della PTPA, definendole prive di fondamento e affermando il proprio impegno verso la crescita e la stabilità finanziaria del tennis. La PTPA sostiene di avere il sostegno di oltre 300 giocatori, inclusi alcuni dei migliori al mondo.

Alcaraz ha aggiunto: "Ci sono cose su cui sono d'accordo e altre su cui non lo sono. In ogni caso, la cosa principale è che non supporto quanto è stato fatto".

Il tennista spagnolo è attualmente impegnato nel Miami Open, dove affronterà il belga David Goffin nel suo match d'esordio.

