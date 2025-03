Garlasco: la famiglia Poggi si costituisce parte offesa nel procedimento contro Andrea Sempio

La famiglia di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007, si è costituita parte offesa nel procedimento che vede indagato Andrea Sempio, amico del fratello della vittima.

I legali della famiglia Poggi, gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna, hanno dichiarato che questa decisione è motivata dalla volontà di contribuire all'accertamento dei fatti e di garantire una tempestiva definizione della posizione di Andrea Sempio.

Andrea Sempio, 37 anni, era amico di Marco Poggi, fratello minore di Chiara, e frequentava abitualmente la loro casa. In precedenti dichiarazioni, Sempio ha ribadito la propria innocenza, affermando: "Sono innocente. Con questa storia non c'entro nulla. Lasciamo lavorare le autorità e vedrete che andrà tutto bene. La famiglia Poggi crede in me, non hanno mai avuto dubbi".

Il 14 marzo 2025, a Sempio è stato prelevato un campione di DNA per confrontarlo con le tracce genetiche trovate all'epoca sotto le unghie e sulle dita di Chiara Poggi. I legali di Sempio hanno espresso preoccupazione per l'impatto mediatico della vicenda sulla famiglia Poggi e sul loro assistito, sottolineando che Marco Poggi, fratello di Chiara, mantiene un rapporto di amicizia con Sempio e lo chiama quotidianamente, essendo "distrutto per l'amico".

La difesa di Sempio ha nominato come consulente Luciano Garofano, ex comandante del RIS di Parma, per assistere negli aspetti genetici dell'indagine. I legali auspicano che la comparazione del DNA venga effettuata con un accertamento tecnico irripetibile o con un incidente probatorio, garantendo così un contraddittorio tra le parti.

La famiglia Poggi, rappresentata dall'avvocato Gian Luigi Tizzoni, ha formalizzato la propria costituzione come parte offesa nell'indagine, partecipando attivamente a ogni fase del procedimento.

