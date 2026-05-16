Andrea Sempio sul caso Garlasco, Non ho ucciso Chiara Poggi e la famiglia non dubita di me

Andrea Sempio torna a parlare del delitto di Garlasco e respinge le accuse sull’omicidio di Chiara Poggi. Nell’intervista a Quarto Grado il 37enne difende il rapporto con la famiglia Poggi e commenta intercettazioni e indagini.

Andrea Sempio è tornato a parlare pubblicamente dell’inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi, la giovane uccisa il 13 agosto 2007 nella villetta di famiglia a Garlasco. Il 37enne, recentemente iscritto nel registro degli indagati, ha affidato il suo sfogo alla trasmissione televisiva Quarto Grado, ribadendo di non avere alcun legame con il delitto.

“Non ho commesso l’omicidio, non ho ammazzato Chiara Poggi”, ha dichiarato Sempio durante l’intervista. Secondo lui, l’evoluzione dell’indagine non avrebbe modificato la sua posizione: “Possono contestarmi qualunque accusa, ma la mia versione resta la stessa di sempre”.

L’uomo ha spiegato che l’inchiesta va avanti da circa un anno e mezzo e ha ammesso di vivere questa fase con forte pressione psicologica. “Mi sveglio ogni giorno pensando solo a questa storia”, ha raccontato, aggiungendo che l’unico aspetto positivo sarebbe l’avvicinarsi della conclusione del percorso investigativo.

Tra i temi affrontati ci sono anche le intercettazioni ambientali raccolte dagli investigatori. Gli inquirenti ipotizzano un interesse ossessivo nei confronti della vittima, ma Sempio respinge questa ricostruzione. “Non ho mai guardato quei video e non c’è mai stato nulla del genere”, ha detto, sostenendo che sia stato necessario individuare un possibile movente.

Parlando di alcuni scritti e contenuti emersi durante le indagini, Sempio ha riconosciuto che determinate frasi, col senno di poi, sarebbero potute essere formulate diversamente. Ha però precisato che le spiegazioni arriveranno nel momento opportuno e che attualmente la priorità riguarda altri aspetti dell’inchiesta.

Nel corso dell’intervista ha ammesso anche di aver contribuito, involontariamente, a dare un’immagine particolare di sé. “Ho fatto il mio per sembrare un tipo strano”, ha detto, ricordando che già in passato alcune intercettazioni avevano alimentato interpretazioni negative sul suo conto.

Sempio ha poi parlato del rapporto con Marco Poggi, fratello di Chiara e suo amico storico. Ha escluso che la famiglia Poggi possa aver dubitato di lui nonostante la forte attenzione mediatica sul caso. “Pensare che possano avere sospetti nei miei confronti mi farebbe stare male, ma non credo sia successo”, ha affermato.

Infine, il 37enne ha spiegato di non considerarsi una vittima dell’inchiesta. Pur dicendosi provato dalla situazione, ha riconosciuto il diritto della magistratura di svolgere il proprio lavoro davanti ai sospetti emersi nel corso delle indagini.