Inter-Lazio Coppa Italia: orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

Oggi, martedì 25 febbraio 2025, alle ore 21:00, l'Inter affronta la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia allo stadio San Siro. La vincente sfiderà il Milan in semifinale. La partita sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Canale 5. Sarà inoltre disponibile in streaming su Mediaset Infinity e sul sito sportmediaset.it.

Probabili formazioni

Inter (3-5-2): Martinez; Pavard, De Vrij, Bisseck; Darmian, Zielinski, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Taremi, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi.

Lazio (4-2-3-1): Mandas; Lazzari, Gila, Gigot, Pellegrini; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni; Tchaouna. Allenatore: Baroni.

L'Inter, reduce da una vittoria contro il Genoa, potrebbe effettuare turnover in vista del prossimo impegno di campionato contro il Napoli. La Lazio, dopo il pareggio con il Venezia, cerca il riscatto affidandosi a Zaccagni e Tchaouna in attacco.

