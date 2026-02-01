Boxe al Madison Square Garden: a Jarrell Miller vola il parrucchino, ma la vittoria resta sua

Un colpo sul ring, un accessorio che vola e una vittoria che passa quasi inosservata. Al Madison Square Garden, il match tra Jarrell Miller e Kingsley Ibeh si è trasformato in una scena surreale diventata virale.

La sfida tra i pesi massimi Jarrell “Big Baby” Miller e Kingsley Ibeh, andata in scena al Madison Square Garden, ha preso una piega inattesa già nel secondo round. Un montante secco di Ibeh ha colpito Miller in pieno, facendo volare dal ring il suo parrucchino sotto gli occhi increduli del pubblico.

Per qualche istante l’attenzione si è spostata dal combattimento all’accessorio finito tra le prime file. Miller non ha perso la calma e ha chiuso la ripresa senza interrompere il match, mentre sugli spalti si rincorrevano risate e commenti sorpresi.

Alla fine del round successivo, il pugile americano ha deciso di chiudere la questione: si è tolto il toupee rimasto e lo ha lanciato verso gli spettatori. A raccoglierlo è stato Fabio Wardley, campione Wbo dei pesi massimi, presente a bordo ring.

Nonostante l’episodio, l’incontro è proseguito fino al verdetto finale. Miller ha ottenuto la vittoria ai punti con decisione non unanime, portando a casa un successo che segna il suo ritorno ufficiale sul ring dopo circa un anno e mezzo di stop.

Nel dopogara, Miller ha spiegato l’origine dell’incidente con tono ironico. Ha raccontato di aver perso i capelli pochi giorni prima per aver usato per errore ammoniaca al posto dello shampoo, scegliendo poi di indossare il parrucchino. “Mi piace scherzare, anche su me stesso”, ha detto.

Il risultato aggiorna il suo record professionistico a 27 vittorie, un pareggio e due sconfitte. Un traguardo sportivo che, per una sera, è passato in secondo piano rispetto a una scena destinata a restare nella memoria della boxe.