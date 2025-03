Crema pasticcera in polvere: un pericolo nascosto

La crema pasticcera istantanea in polvere è un ingrediente comune in molte cucine: basta aggiungere acqua e riscaldare per ottenere un dessert gustoso. Tuttavia, questa polvere può rappresentare un rischio significativo se dispersa nell'aria.

Incidenti storici legati alle esplosioni di polveri alimentari

Bird's Custard Factory, Oxfordshire, 1981 : Il 18 novembre 1981, nella fabbrica Bird's Custard, una tramoggia traboccò, causando la dispersione di polvere di crema pasticcera nell'aria. La nube risultante esplose, ferendo nove persone.

Cedar Rapids, Iowa, 1919 : Un'esplosione in un impianto per l'amido di grano causò la morte di 48 persone, tra cui un bambino, distruggendo parte della città.

Westwego, Louisiana, 1977 : Una serie di esplosioni a catena coinvolse diversi silos per il grano, provocando 35 vittime.

Kunshan, Cina, 2014: Un incendio causato dalla polvere in una fabbrica portò alla morte di 97 persone.

Cause delle esplosioni di polveri combustibili

Le esplosioni di polveri si verificano quando particelle combustibili, come farina, amido di mais, zucchero, polvere di carbone, plastica in polvere e polvere di alluminio, sono sospese nell'aria. Queste particelle hanno una vasta superficie esposta all'ossigeno, rendendole altamente infiammabili. Se una fonte di calore, come attrito o elettricità statica, innesca l'incendio, la combustione può diffondersi rapidamente attraverso la nube, causando un'esplosione devastante.

Eventi pubblici e rischi associati

Le feste in cui viene utilizzata polvere colorata, spesso a base di amido di mais, possono essere pericolose. Nel 2015, in un parco acquatico di Taiwan, l'amido di mais colorato spruzzato sul pubblico di un concerto prese fuoco, ferendo oltre 500 persone e causando 20 morti. La direzione del parco dichiarò di non essere a conoscenza del rischio di incendi esplosivi dovuti alle nuvole di amido di mais.

Prevenzione delle esplosioni di polveri

Per prevenire esplosioni di polveri combustibili, è essenziale adottare misure di sicurezza adeguate. Secondo la Suva, l'istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, è fondamentale evitare l'accumulo di polveri aspirando invece di spazzare, eliminare le fonti di innesco come fiamme, scintille o scariche elettrostatiche, e, se necessario, utilizzare contenitori e impianti resistenti alle esplosioni.