Giovane ucciso a Crema dopo un'aggressione in strada

Un ragazzo egiziano di 20 anni è morto dopo un’aggressione a sprangate avvenuta a Crema la sera di Pasquetta. Colpito in strada e lasciato a terra, è stato soccorso in condizioni critiche ma non è sopravvissuto.

Un giovane di 20 anni, di origine egiziana, è morto dopo essere stato colpito con violenza in piena strada a Crema. L’episodio è avvenuto nella serata di Pasquetta, intorno alle 22.30, nel quartiere di San Bernardino. Il ragazzo è stato trovato a terra in una pozza di sangue, in condizioni disperate.

I sanitari intervenuti hanno tentato a lungo di rianimarlo sul posto, mentre veniva predisposto anche il trasferimento con l’elisoccorso verso gli Spedali Civili di Brescia. Le condizioni del giovane sono apparse subito gravissime e, nonostante i tentativi dei medici, è deceduto poco dopo.

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Sul luogo dell’aggressione sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Crema insieme al Nucleo investigativo e alla Scientifica, che hanno delimitato l’area per eseguire i rilievi. Gli investigatori stanno cercando l’arma utilizzata e raccogliendo elementi utili per risalire al responsabile, che si è dato alla fuga subito dopo l’attacco.

Le indagini sono state avviate immediatamente per ricostruire quanto accaduto e individuare il movente. Il pubblico ministero di turno segue il caso. L’omicidio si inserisce in una fase già segnata da episodi di violenza nella stessa zona, dove pochi giorni prima si era verificata un’altra aggressione.