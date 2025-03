Stefano De Martino: Ho acquistato una casa per i miei genitori

Stefano De Martino, noto conduttore televisivo e ex ballerino, ha recentemente condiviso la gioia di aver acquistato una casa per i suoi genitori. Durante un'intervista con Bruno Vespa nel programma "Cinque Minuti", De Martino ha espresso la soddisfazione di poter restituire ai genitori parte dei sacrifici da loro compiuti per lui. Ha dichiarato: "È stato il momento di restituzione di tutti i sacrifici. Credo sia nell'ambizione di tutti noi figli, provare a dare qualcosa indietro rispetto all'amore smisurato che ci danno i nostri genitori. È stata una delle cose che avevo in mente di fare e sono molto felice di esserci riuscito".

Parlando del successo del programma "Affari Tuoi", De Martino ha attribuito il merito alla familiarità sviluppata con il pubblico. Ha sottolineato come il programma sia diventato un appuntamento fisso per molte famiglie italiane, con telespettatori di diverse generazioni che lo seguono insieme. Ha affermato: "Mi fa piacere ricevere un po' di messaggi di nipoti che guardano il programma con i nonni oppure di figli che lo guardano con i loro genitori. Mi rendo conto che c'è tutta la famiglia davanti alla tv".

Inoltre, De Martino ha recentemente acquistato una villa a Posillipo, Napoli, con vista sul mare, dove trascorre momenti di relax con la famiglia. La residenza è dotata di un ampio giardino, piscina e accesso privato al mare.

