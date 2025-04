Stefano De Martino ed Emma Marrone, siparietto nel backstage e regalo ironico: Una casa a Roma

Scambio ironico nel backstage dell'ultima puntata di Stasera tutto è possibile, in onda martedì 8 aprile, tra Stefano De Martino ed Emma Marrone, ospite speciale dello show. La cantante ha scherzato con il conduttore per non aver ricevuto alcun regalo in occasione della sua partecipazione. "Ma non ti ha insegnato niente Maria?", ha detto Emma riferendosi a Maria De Filippi, mentre si preparava nel camerino. Poi ha aggiunto con tono divertito: "Vengo ospite al tuo programma e non mi compri nemmeno una giacca di pelle, un bracciale d’oro… niente".

Stefano ha risposto prontamente: "Sei malpensante, ho già provveduto". Poco dopo, si è consultato con Biagio Izzo e Francesco Paolantoni per decidere un regalo simbolico per Emma, proponendo una villa a Roma: "10 euro io, 10 euro Izzo e 1 milione tu", ha detto scherzando a Paolantoni. Poi ha rivolto l’annuncio a Emma: "Domani hai un impegno: rogito, una bella casa vista mare". La risposta ironica della cantante non si è fatta attendere: "No, no, no! Fatti i fatti tuoi! Che noi abbiamo questioni in sospeso", ha detto alle telecamere.

La reunion tra Emma e Stefano ha acceso l’entusiasmo dei fan. Dopo la registrazione della puntata, avvenuta il 17 marzo, i due hanno trascorso la serata con il cast tra musica e divertimento. Sui social, Stefano ha pubblicato un video in cui Emma canta Tu sì 'na cosa grande di Domenico Modugno, lo stesso brano che gli aveva dedicato 15 anni fa durante la loro relazione nata ad Amici. I due sono stati insieme dal 2009 al 2012, prima della fine causata dai tradimenti di lui. Col tempo hanno ricostruito un rapporto sereno, oggi fondato su una profonda amicizia.

