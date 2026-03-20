Stefano De Martino ricorda il padre Enrico con una dedica silenziosa

Stefano De Martino ricorda il padre Enrico scomparso a gennaio con una foto simbolica pubblicata il 19 marzo. L’immagine mostra un poster incorniciato in casa con una frase che racchiude il legame tra i due.

Il 19 marzo, giorno della Festa del papà, Stefano De Martino ha scelto un modo essenziale per ricordare suo padre Enrico, morto il 19 gennaio 2026. Nessun messaggio scritto, solo una fotografia pubblicata sui social: un poster incorniciato appeso in casa con una frase breve ma intensa.

«Il mio nome ha la voce di mio padre» è l’unica frase visibile nello scatto. In poche parole, il conduttore affida il ricordo e il dolore per una perdita ancora recente, a due mesi esatti dalla scomparsa del genitore.

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L’immagine ha raccolto oltre 200mila like in meno di un giorno. Nei commenti sono arrivati messaggi di affetto e vicinanza da parte di colleghi e amici, tra cui Serena Brancale e Aurora Leone, che hanno lasciato cuori e parole di conforto.

Enrico De Martino è morto a 61 anni dopo una malattia. Nonostante il lutto, il figlio ha continuato a lavorare senza fermarsi, mantenendo il sorriso nei programmi che conduce, come Affari Tuoi e Stasera tutto è possibile, e preparando nuovi impegni televisivi.

In passato, il padre aveva raccontato con orgoglio il percorso del figlio in televisione. Aveva seguito la sua crescita passo dopo passo, apprezzando soprattutto il fatto che fosse rimasto con i piedi per terra nonostante il successo. Un rapporto solido, costruito negli anni, che oggi resta vivo nel ricordo.