Nainggolan critica la qualità dei compagni dopo la sconfitta in Kings League

Radja Nainggolan, ex centrocampista di Roma e Inter, ha debuttato nella Kings League con i Caesar FC, squadra presieduta dagli youtuber Er Faina ed En3rix. La partita contro le Zebras si è conclusa con una pesante sconfitta per 8-3, nonostante Nainggolan abbia segnato il gol iniziale dopo meno di tre minuti con un potente tiro da fuori area.

Al termine del match, Nainggolan ha espresso la sua frustrazione riguardo alla qualità dei compagni di squadra, affermando che mancano giocatori di qualità e che la squadra non è abbastanza competitiva. Ha inoltre sottolineato la differenza tra il calcio a undici e il calcio a sette, mettendo in dubbio la sua permanenza nella Kings League. Ha concluso dicendo che, nonostante il titolo di MVP, non gli interessa e non vuole fare brutte figure.

